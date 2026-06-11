Una scelta a cui anche il Partito repubblicano si era opposto fermamente, alzando un muro.

In segno di protesta alla scelta del presidente, la Camera a maggioranza repubblicana ha respinto la proroga a breve termine del Foreign Intelligence Surveillance Act a cui Trump teneva in modo particolare.

Una bocciatura pesante, che ha costretto il commander-in-chief a fare marcia indietro e a nominare un candidato più gradito al posto di Tulsi Gabbard, dimessasi per motivi personali.

Il messaggio di The Donald

«Sono lieto di annunciare la nomina di Jay Clayton – figura di grande prestigio, già presidente della SEC (l'autorità americana di sorveglianza dei mercati finanziari, ndr), ex responsabile dello studio legale Sullivan & Cromwell (uno dei più importanti e affermati al mondo) e attuale procuratore degli Stati Uniti per il Distretto meridionale di New York – a prossimo direttore dell'Intelligence nazionale», ha annunciato Trump su Truth.

«Poche persone nel mondo legale godono della stessa stima di Jay. Invito il Senato a confermarlo il prima possibile», ha aggiunto.

Mai all'intelligence

Sebbene ritenuto una scelta più appropriata di Pulte, anche Clayton suscita perplessità.

«Si è sempre interessato solo di affari, non di intelligence», hanno osservato alcuni commentatori.

Clayton era stato nominato nel 2017 da Trump alla guida della SEC, incarico che ha ricoperto fino al 2020. Dopo aver studiato economia al King's College, ha studiato legge alla University of Pennsylvania Law School.

Nel 1995 è entrato nello studio legale Sullivan & Cromwell, all'interno del quale era specializzato in fusioni e acquisizioni e ha rappresentato alcune grandi società di Wall Street, inclusa Goldman Sachs.