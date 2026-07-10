Medio Oriente Trump: «I colloqui con l'Iran proseguono, ma il cessate il fuoco è finito»

L'Iran «ci ha chiesto di proseguire i colloqui. Abbiamo accettato di farlo, ma gli Stati Uniti hanno chiarito loro, senza mezzi termini, che il cessate il fuoco è terminato». Lo scrive Donald Trump sul suo social Truth.