Medio Oriente
Trump: «I colloqui con l'Iran proseguono, ma il cessate il fuoco è finito»
Il presidente Usa Donald Trump
Keystone
L'Iran «ci ha chiesto di proseguire i colloqui. Abbiamo accettato di farlo, ma gli Stati Uniti hanno chiarito loro, senza mezzi termini, che il cessate il fuoco è terminato». Lo scrive Donald Trump sul suo social Truth.
Nel frattempo, l'amministrazione Trump non vuole il coinvolgimento di Israele nei combattimenti in corso con l'Iran perché teme di perdere il controllo del conflitto. Lo riporta Cnn citando alcune fonti, secondo le quali il premier israeliano Benjamin Netanyahu vorrebbe unirsi agli attacchi ma «per il momento gli Stati Uniti non vogliono».