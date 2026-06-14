Maryanne Trump Barr (1937-2023) era avvocato, procuratrice e giudice. Non aveva una grande opinione di suo fratello Donald. È morta all’età di 86 anni. La foto la ritrae nel 2016 a New York.

Origini taciute Trump compie 80 anni, ecco la storia del figlio di immigrati e della sua famiglia

Hai fretta? blue News riassume per te La madre di Donald Trump è nata in un povero villaggio di pescatori e proviene da un clan scozzese.

Suo padre, come il figlio, è nato a New York, ma inizialmente ha mentito sulle origini di suo nonno.

L'attuale inquilino della Casa Bianca è uno di cinque figli, di cui oggi ne sono rimasti in vita solo due.

Il lato materno: il clan dei MacLeod

Qui – Ladies First – si vuole innanzitutto mettere in luce le origini di Trump dal lato materno, perché sono piuttosto significative. Sua madre è nata nel villaggio di Tong, un luogo situato sull'isola di Lewis, nell'estremo nord della Scozia, nelle Ebridi Esterne.

















1 / 9 Questa è Mary Anne MacLeod Trump con suo figlio in una foto del 1992. All'epoca 80enne, la somiglianza con Donald Trump le si legge chiaramente in volto. Da giovane, la signora aveva un aspetto completamente diverso, ... Immagine : imago/ZUMA Press

È un'ironia della storia che la madre di Trump fosse un'immigrata senza mezzi, mentre suo figlio, decenni dopo, vince le elezioni con la promessa di limitare l'immigrazione.

Il lato paterno: immigrati tedeschi di cui si tace

Fred e Mary Anne Trump si presentano nel 1964 con il figlio diciottenne Donald alla New York Military Academy: suo padre, come il figlio, è nato a New York. Ma da dove vengono in realtà i genitori di Fred?

Dominio pubblico

Nel suo libro «The Art of the Deal», Donald Trump sostiene che suo nonno sia immigrato negli Stati Uniti «da bambino dalla Svezia». Anche suo papà Fred avrebbe mentito sulle origini del padre, soprattutto quando l’imprenditore edile aveva a che fare con concittadini ebrei.

Solo nel 1999 il futuro presidente ammette che suo nonno Frederick Trump è nato nel 1869 come Friedrich Trump a Kallstadt, nell'allora Regno di Baviera.

Il paese si trova 20 chilometri a ovest di Mannheim, nell'odierno Land della Renania-Palatinato.

Frederick Trump nel 1887, quando era già negli Stati Uniti. Dominio pubblico

Friedrich emigra negli Stati Uniti nel 1885 all’età di soli 16 anni. Viene registrato dalle autorità di immigrazione come «Freidr. Trumpf». Va a vivere a New York con la sorella maggiore Katharina e suo marito Fred Schuster e lavora per sei anni presso un parrucchiere.

Friedrich Trump in una foto scattata tra il 1885 e il 1889. Dominio pubblico

Nel 1891 Friedrich raccoglie i suoi risparmi e si trasferisce sulla costa occidentale, in piena febbre dell'oro.

A Seattle, nello Stato di Washington, apre un ristorante in cui si trova anche una «stanza per le signore». In altre parole: si tratta di prostituzione. Un anno dopo Friedrich ottiene la cittadinanza.

Nel 1894 vende il ristorante e si trasferisce a Monte Cristo, sempre nello Stato di Washington. In precedenza aveva acquistato un appezzamento di terreno di 16 ettari: il primo affare immobiliare dei Trump negli Stati Uniti.

Costruisce una locanda e vi rimane per tre anni, prima di tornare a Seattle e aprire nuovamente un ristorante.

Questo giornale di Seattle riporta, il 17 luglio 1897, la notizia di ritrovamenti d’oro. Dominio pubblico

Per approfittare della corsa all'oro nel Klondike, Friedrich si trasferisce di nuovo: a Bennett, nella Columbia Britannica, apre nuovamente una locanda in cui lavorano anche delle prostitute.

A causa dell'inasprimento delle leggi, nel 1901 cede l'attività al suo socio in affari.

Il nonno di Donald Trump: Frederick Trump. La foto lo ritrae nel 1918. Dominio pubblico

È l'anno in cui Friedrich torna da uomo ricco nel suo paese natale tedesco, Kallstadt, e incontra Elisabeth Christ, alla quale chiede la mano.

La coppia si sposa nel 1902, si trasferisce a New York, ma presto torna a Kallstadt. Lì, però, Friedrich viene nuovamente espulso.

Nel 1904 nasce la loro figlia Elizabeth.

Elizabeth Christ e Frederick Trump in una foto del 1902. Dominio pubblico

Le autorità lo accusano di aver lasciato la Germania per sfuggire al servizio militare. Nell'estate del 1905 tornano a New York, dove in ottobre nasce il figlio Fred. Nel 1907 segue il fratello John Trump.

Nel 1908 la famiglia acquista un terreno con una casa e affitta parte degli alloggi.

Frederick, alias Friedrich Trump, sua moglie Elisabeth Trump e i figli (da sinistra) Fred (il padre di Donald Trump), Elizabeth e John in una foto del 1915 circa. Dominio pubblico

Nel 1918 Friedrich Trump muore all'età di 49 anni a causa dell'influenza spagnola. Sua moglie Elisabeth e suo figlio Fred continuano a occuparsi degli affari immobiliari che renderanno il padre di Trump un multimiliardario.

I fratelli di Trump

Trump compie oggi 80 anni. È sopravvissuto alla sorella maggiore, al fratello maggiore e al fratello minore.

La primogenita dei suoi genitori è Maryanne Trump Barry, nata nel 1937 e deceduta nel 2023.

Frederick Christ «Freddy» Trump nasce nel 1938 e muore già nel 1981 all’età di 42 anni per un infarto, attribuito al suo alcolismo.

Nel 1942 nasce sua sorella Elizabeth Trump Grau, seguita quattro anni dopo dall'attuale presidente.

L'ultimo nato è Robert Stewart Trump, classe 1948, deceduto nel 2020.









1 / 5 Maryanne Trump Barr (1937-2023) era avvocato, procuratrice e giudice. Non aveva una grande opinione di suo fratello Donald. È morta all’età di 86 anni. La foto la ritrae nel 2016 a New York. Immagine : KEYSTONE

Dei cinque figli, oggi sono in vita solo The Donald e sua sorella Elizabeth, di quattro anni più grande di lui.