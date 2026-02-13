«La Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, è importante per gli Usa». Lo ha affermato oggi Donald Trump a margine del bilaterale ad Ankara col presidente turco Erdogan.

Esprimendosi sulla guerra in Ucraina, il presidente statunitense ha affermato di pensare che che «sia Zelensky che Putin vogliano raggiungere un accordo. È un peccato che ci voglia così tanto tempo».

«Ho avuto una conversazione molto positiva e lunga con il presidente russo Putin e una con Zelensky dopo», ha aggiunto Trump, specificando di sperare in una fine veloce del conflitto.

In precedenza, Trump ha criticato alcuni Paesi Nato, come la Germania, l'Italia, la Francia e la Gran Bretagna, per non averlo aiutato sull'Iran.