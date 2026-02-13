Arrabbiato per la morte di altri soldati americani, Donald Trump ha promesso oggi vendetta, valutando una «guerra totale» contro Teheran e minimizzando la prospettiva di un dialogo.

«Vogliono disperatamente un incontro. Ma non siamo interessati fino a che non saranno pronti», ha tagliato corto dalla Casa Bianca con a fianco il presidente libanese Joseph Aoun.

Mentre gli attacchi incrociati proseguono e l'Iran ha colpito un centro dati di Amazon in Bahrein, il presidente ha paventato attacchi ancora più pesanti all'orizzonte. «Colpiremo ogni sito nucleare che pensano di ricostruire», ha tuonato.

E se gli Houthi dovessero bloccare il Mar Rosso «ce ne occuperemo», ha aggiunto mostrandosi pronto ad andare avanti con una guerra che sta svuotando le casse del Pentagono.

Il conflitto costa sempre di più

Nella sua prima audizione da maggio, il ministro delle Difesa Pete Hegseth si è presentato in Senato per chiedere subito più risorse per il suo Dipartimento.

Il Congresso chiuderà per la pausa estiva a giorni e il timore del Pentagono e della Casa Bianca è che deputati e senatori si assentino senza aver approvato gli 87 miliardi di dollari di fondi freschi per far fronte al conto sempre più salato che il conflitto sta presentando.

La richiesta mette i repubblicani all'angolo e di fronte allo scenario peggiore a poco più di 100 giorni dalle elezioni di metà mandato. Al partito viene chiesto di approvare nuove risorse per una guerra che agli americani non piace e che il Congresso non ha mai approvato, proprio mentre il numero delle vittime americane sale. Dall'inizio del conflitto 17 soldati sono rimasti uccisi e 100 sono stati feriti solo negli ultimi 14 giorni.

«Sto solo cercando di fare la cosa giusta»

Trump non appare preoccupato dall'impatto che il conflitto potrà avere sulle elezioni. «Sto solo cercando di fare la cosa giusta», ha affermato cercando di rassicurare il partito e di spiegare le sue motivazioni agli elettori.

Il presidente però è di fronte a un dilemma: andare avanti con la guerra esponendosi al rischio di inimicarsi i repubblicani e gli americani, oppure fermarsi o quantomeno cercare di chiudere la partita il prima possibile.

Una vittoria in Iran in tempi brevi appare al momento difficile: il regime ha dimostrato di poter resistere agli attacchi americani e, secondo gli 007, è improbabile che ammorbidisca le sue posizioni al tavolo delle trattative in seguito alle nuove ondate di attacchi militari americani.

In vista un lungo stallo tra pace e guerra

Per gli analisti dell'intelligence, la prospettiva è quindi quella di un lungo stallo e «limbo indefinito» fra pace e guerra. Un'ipotesi che innervosice i conservatori: il loro desiderio è che Trump si concentri sul carovita e sui problemi che stanno a cuore agli americani invece che su un conflitto «lento ma prolungato» che potrebbe essere letto dal grande pubblico come una nuova «guerra eterna».

Dietro le quinte, il pressing sul presidente è senza sosta per spingerlo ad abbassare i toni e accettare un tregua di 10 giorni, come proposto dai mediatori, per riaprire lo Stretto di Hormuz e gettare nuove basi per il dialogo in grado di ridurre la pressione anche sugli alleati del Golfo, esasperati dalla guerra e preoccupati per la loro sicurezza.