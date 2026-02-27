«L'Iran ha pienamente e completamente accettato ispezioni nucleari di altissimo livello per un lungo periodo di tempo (infinito!!!). Questo garantirà 'onestà nucleare'. Se non avessero accettato non ci sarebbero stati ulteriori negoziati!», sostiene Donald Trump.

Donald Trump Trump: «Iran ha accettato ispezioni AIEA, per questo Hormuz è aperto»

«Sulla base di ciò e di altre importanti concessioni fatte dall'Iran – scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti contraddicendo quanto affermato dagli iraniani -, ho acconsentito a lasciare APERTO lo Stretto di Hormuz, senza ulteriore blocco navale.

Ma tutte le navi rimarranno in posizione qualora fosse necessario reintrodurre il blocco, il che, a questo punto, sembra altamente improbabile».

Trump aggiunge che «il denaro e/o le sanzioni che il Tesoro degli Stati Uniti sta sbloccando saranno depositati in un conto fiduciario, controllato dagli Stati Uniti, e saranno utilizzati per l'acquisto di cibo e forniture mediche, esclusivamente dagli Stati Uniti, tra cui mais, grano e soia dai nostri grandi agricoltori americani.»

Per Trump è record: «in un giorno 19 milioni di barili di petrolio»

«Si tratta di beni di cui l'Iran ha disperatamente bisogno. Questa è una crisi umanitaria e ritengo necessario intervenire ORA, prima che sia troppo tardi. I colloqui stanno procedendo bene!».

Il presidente americano scrive inoltre che «ieri sono usciti dallo Stretto di Hormuz 19 milioni di barili di petrolio, un RECORD assoluto. I prezzi del petrolio stanno crollando e il mondo è un posto molto più sicuro!!!».

In precedenza il portavoce del Ministero degli esteri iraniano Esmaeil Baghei aveva affermato che l'Iran non ha alcuna intenzione di permettere all'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) di ispezionare «gli impianti nucleari iraniani danneggiati dall'aggressione militare americana e sionista».

«L'Iran non ha assunto nuovi impegni in merito alle sue attività nucleari e alle ispezioni dell'agenzia durante i colloqui con gli Stati Uniti in Svizzera lunedì», aveva aggiunto stamani Baghaei, citato dalla televisione di Stato.

Mentre l'ambasciatore iraniano presso l'ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra Ali Bahreini, secondo quanto riportato dall'agenzia ISNA, aveva dichiarato sempre stamani che l'Iran è l'unico paese che deciderà come utilizzare i fondi congelati che saranno svincolati.