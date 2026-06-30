Natalie Harp è una fedele collaboratrice di Donald Trump, che a volte gli lascia anche dei bigliettini affettuosi alla Casa Bianca. Ma soprattutto, la 34enne scrive la maggior parte dei suoi post sui social media ed è spesso al suo fianco anche in altre occasioni. In cambio, il presidente la tratta come nessun altro.

Hai fretta? blue News riassume per te Alcune pubblicazioni recenti puntano i riflettori su Natalie Harp: è lei a gestire la comunicazione di Donald Trump sui social media.

La 34enne ha un legame molto stretto con l'80enne, che la tratterebbe come una figlia, mentre lei gli lascia dei bigliettini.

La giovane proviene da una famiglia cristiana conservatrice e ha affermato di dovere la vita al presidente, per aver sconfitto il cancro.

Lascia a Donald Trump dei messaggi personali nei suoi appartamenti privati, che recitano, ad esempio: «Lei è tutto ciò che conta per me».

Il presidente elogia la 34enne davanti ai suoi collaboratori: lei sarebbe «l’unica ad amarlo tanto quanto sua moglie e i suoi figli».

Si tratta di Natalie Harp, che ricopre un ruolo speciale alla Casa Bianca: a quanto pare, il presidente si fida di pochi come di lei. «Tutti voi ve ne andrete e farete soldi», avrebbe detto al suo staff.

«Lei non mi lascerà mai.»

Questo rapporto intimo è stato reso pubblico dal recente libro «Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump» dei giornalisti Maggie Haberman e Jonathan Swan.

Il fatto che Harp trascorra così tanto tempo con l'uomo probabilmente più potente del mondo ha una buona ragione: sarebbe lei la responsabile della maggior parte dei suoi post sui social media.

Il rapporto sarebbe talmente stretto che Susie Wiles, la futura capo di gabinetto del repubblicano, si sarebbe chiesta: «Ma dove mi trovo, in realtà?».

A questa coppia è stata persino attribuita una relazione extraconiugale: «L’affermazione si basa su voci e speculazioni», precisa però il sito web «Snopes», specializzato nel fact checking.

«Se non fosse per lui, oggi non sarei viva»

Una cosa è certa: Harp è fedelissima al tycoon. «Senza di lui oggi non sarei viva», ha dichiarato pubblicamente nell’agosto 2020 alla Republican National Convention a Charlotte, nella Carolina del Nord. Infatti nel 2015 alla donna era stato diagnosticato un tumore alle ossa.

A suo dire la sua guarigione nel 2019 è da attribuire a una legge varata dal leader americano che facilita l’uso di farmaci sperimentali.

Gli esperti mettono però in dubbio la sua versione dei fatti riguardo al decorso della guarigione, come riporta il «Washington Post» dopo la sua apparizione al raduno dei repubblicani.



















1 / 10 Natalie Harp è un mistero: sebbene abbia lavorato come giornalista e per il governo, tutto ciò che si sa di lei è il suo anno di nascita, il 1991, e lo stato di provenienza: la California. La sua data e il suo luogo di nascita esatti non sono pubblici. Immagine : www.imago-images.de

Dopo questa apparizione, il suo legame con Trump è diventato sempre più stretto. Grazie alla sua carriera professionale – vedi sopra – è la persona ideale per plasmare la comunicazione presidenziale.

Ha dimostrato già il suo valore durante la campagna elettorale: un filmato del 2024 mostra i due mentre programmano i post sui social media mentre la democratica Kamala Harris tiene un discorso.

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Con la vittoria elettorale del politico, vince anche la sua consulente: «Una fedele confidente, che garantisce un flusso costante di buone notizie, seguirà Trump alla Casa Bianca», titola il «New York Times» (NYT) nel novembre 2024, rivelando che i colleghi la chiamano «stampante umana».

«Sweetie» è diventata «onnipresente»

La californiana ha sempre con sé una stampante portatile e batterie di ricambio per fornire al suo capo le informazioni nel modo in cui lui le preferisce: su carta.

Oppure gli legge le notizie ad alta voce.

Per questo il newyorkese la chiama sweetie (tesoro) e la tratta come una figlia, secondo quanto riferiscono alcune fonti vicine al presidente.

A Trump la notizia non è piaciuta affatto:

TruthSocial/@RealDonaldTrump

Harp ha avuto un'ascesa fulminea nell'universo del repubblicano: lo ha consigliato durante la sua campagna presidenziale del 2022 e, dalla sua vittoria elettorale del 2024, ha assunto un ruolo sempre più importante.

«È diventata onnipresente nella sua campagna elettorale», afferma l’autrice Haberman alla CNN.

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A partire dal 2022, la giornalista del NYT ha spiegato di aver accompagnato Trump più volte anche nelle sue gite di golf e in Florida, nel suo lussuoso club Mar-a-Lago: «Vuole circondarsi di persone che lo rendano felice o che gli forniscano le informazioni che preferisce».

«Nah-ta-lie» fornisce «i numeri giusti»

Haberman fa riferimento a una scena del suo libro in cui i collaboratori del presidente gli forniscono dati sulla disputa dei dazi che a lui non piacciono.

A quel punto, avrebbe incaricato Harp di procurargli i «numeri giusti» – e lei glieli avrebbe forniti. Il fatto che la donna controlli i post del tycoon sui social media la rende «piuttosto importante».

TruthSocial/@RealDonaldTrump

E se ogni tanto commette un errore, il suo capo le copre le spalle.

Così, sono piovute critiche quando il canale su Truth Social ha denigrato gli Obama definendoli «scimmie».

O quando Trump è stato raffigurato come Gesù – i post sono stati nel frattempo cancellati, ma nessuno ha dovuto scusarsi per questo.

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Ma pure diffonde bufale

Il passato di Harp sta ormai tornando a perseguitarla: dato che, dopo la vittoria elettorale di Joe Biden nel 2020, ha diffuso sul «One America News Network» la falsa notizia secondo cui ci sarebbe stato un broglio elettorale, il settimanale «The Week» la definisce «una divulgatrice di teorie complottistiche di estrema destra, destinata a diventare la custode dell’informazione di Trump».

this is definitely written by that weird natalie harp woman but the half finished thought about the niemoller poem is kind of fascinating



[image or embed] — dog on the spectrum (@sponcon.bsky.social) 23. Juni 2026 um 00:38

È una donna che esercita un’influenza molto maggiore sull’uomo più potente del mondo di quanto molti credano. Lui pronuncia il suo nome in francese: «Nah-ta-lie».

A quanto pare, gli osservatori della scena politica di Washington dovranno abituarsi alla signorina Harp.