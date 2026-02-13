Il presidente americano Donald Trump e il suo ex avvocato Todd Blanche in una foto del 2024
Keystone
Il presidente americano Donald Trump riceverà lunedì alle 14 ora locale, le 20 in Svizzera, Todd Blanche per la cerimonia di giuramento ufficiale nello Studio Ovale.
Lo comunica la Casa Bianca nel programma quotidiano del presidente. Al momento l'evento è chiuso alla stampa.
Blanche, ex avvocato di Trump, è diventato ufficialmente il nuovo ministro della Giustizia americana.
Dopo un lungo braccio di ferro tra i senatori repubblicani, Blanche è stato confermato «attorney general» per un solo voto durante l'ultima giornata utile prima della chiusura di Capitol Hill per agosto.