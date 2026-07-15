Hai fretta? blue News riassume per te Trump si presenta come garante della sicurezza nello Stretto di Hormuz, ma i suoi continui cambi di linea alimentano l’incertezza e non bastano a ristabilire il traffico marittimo.

Nonostante la forte presenza militare statunitense, anche un singolo attacco iraniano può scoraggiare le compagnie di navigazione e aumentare la pressione sull’Occidente.

In definitiva, sorvegliare lo stretto non significa controllarlo: la leva decisiva resta nelle mani di Teheran. Riepilogo creato con

Donald Trump non è uomo da modestia. Non sorprende quindi che abbia presentato la sua proposta per regolamentare il transito nello Stretto di Hormuz come una «grande soluzione».

In un primo momento ha annunciato di voler far pagare le navi che attraversano lo stretto sotto protezione americana. Il giorno successivo ha accantonato il piano, sostenendo invece che in futuro gli Stati del Golfo dovranno investire di più negli Stati Uniti.

Il messaggio di fondo, però, è rimasto invariato: senza gli Stati Uniti, nello Stretto di Hormuz non si muove nulla. Ed è proprio su questo punto che iniziano a moltiplicarsi i dubbi.

Mentre Trump modifica quasi quotidianamente le proprie proposte, in mare emerge infatti una realtà molto diversa.

La presenza militare non basta

Da decenni lo Stretto di Hormuz è considerato una delle rotte commerciali più importanti al mondo. Ogni giorno centinaia di navi attraversano questo passaggio, spesso trasportando petrolio e gas naturale liquefatto esportati dai Paesi del Golfo verso il resto del mondo.

Chi controlla lo Stretto di Hormuz dispone quindi di un’enorme leva geopolitica.

Trump lascia intendere che gli Stati Uniti possano assumere da soli il controllo dello stretto. Ma non è così. Negli ultimi anni Washington ha rafforzato in modo significativo la propria presenza militare nella regione.

Portaerei e sistemi missilistici, però, non garantiscono automaticamente il controllo dell’area.

In una missione di sicurezza a lungo termine, la Marina statunitense dovrebbe riuscire a impedire ogni singolo attacco di Teheran. Un obiettivo difficilmente raggiungibile, nonostante le rassicurazioni di Trump.

Potrebbe bastare anche un solo attacco missilistico per scoraggiare le compagnie di navigazione dall’attraversare lo stretto e mettere in pericolo l’intera operazione americana.

Per l’Iran, ogni mancato transito è un successo

Gli ultimi giorni lo dimostrano chiaramente. Dopo diversi attacchi contro navi mercantili, il traffico marittimo è crollato. Secondo il «New York Times», appena dieci imbarcazioni al giorno, in alcuni momenti, hanno attraversato lo stretto. Prima della guerra erano più di 130.

Per l’Iran si tratta già di un successo. Ogni nave che rinuncia a transitare nello Stretto di Hormuz aumenta la pressione sull’Occidente. E Trump ne è consapevole.

In un’intervista rilasciata martedì sera a «Fox News» ha dichiarato: «Stiamo costruendo ottime alternative alla luce di quanto accaduto negli ultimi mesi... Per esempio, gli oleodotti».

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Nel giro di 24 ore, lo stesso Trump ha così compiuto una notevole inversione di rotta.

Ancora lunedì voleva introdurre una sorta di pedaggio per le navi intenzionate ad attraversare lo stretto sotto protezione americana. In cambio, il 20% del valore delle merci trasportate avrebbe dovuto essere versato agli Stati Uniti come una sorta di compenso per la sicurezza garantita.

Martedì il presidente ha ritirato la proposta.

Difficile pensare che si sia trattato di una coincidenza.

Da mesi l’Iran sostiene che gli Stati abbiano il diritto di chiedere denaro per garantire la sicurezza di una via d’acqua. Una tesi alla quale si sono opposti con forza sia i Paesi della regione sia gli Stati Uniti.

Adottando improvvisamente lo stesso argomento, Trump si è quindi messo in una posizione scomoda. Secondo il «Washington Post», dietro le quinte sarebbero state pronunciate «parole molto chiare», che alla fine avrebbero convinto anche il presidente a fare marcia indietro.

Il ministro degli Esteri iraniano ha accolto con favore la nuova proposta di Trump. Il presidente statunitense, ha osservato Teheran, avrebbe ragione nel principio: «Solo che il 20% è forse un po’ troppo».

Trump non controlla lo Stretto

L’incertezza e i continui cambiamenti di linea politica rappresentano ormai il problema principale, secondo diversi esponenti del settore marittimo internazionale citati dal «New York Times».

Finché la situazione potrà cambiare da un giorno all’altro, sarà difficile riportare gli scambi commerciali alla normalità.

Nella sua newsletter di mercoledì, la rivista statunitense «The Atlantic» pone quindi la domanda decisiva: «Chi controlla davvero lo Stretto di Hormuz?».

Secondo gli esperti interpellati, garantire in modo permanente la sicurezza della zona richiederebbe probabilmente un impegno militare americano di lungo periodo. E neppure in quel caso vi sarebbe la certezza che le compagnie di navigazione tornino a utilizzare la rotta.

Finché resterà possibile un attacco iraniano in qualsiasi momento, le scorte militari non saranno sufficienti per molte aziende.

La conclusione è netta: «Nelle ultime settimane, una parte più di ogni altra ha continuato ad ampliare il proprio controllo sullo stretto: l’Iran».

Gli esperti giungono così a un punto che fa riflettere: Trump potrebbe scoprire che sorvegliare lo stretto è molto diverso dal controllarlo davvero. Detto altrimenti: Trump può parlare di Hormuz. Ma la decisione se le navi vi transiteranno oppure no non viene presa soltanto a Washington.