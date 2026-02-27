Hai fretta? blue News riassume per te L'accordo di pace tra gli Stati Uniti e l'Iran contiene una clausola di non ingerenza reciproca. I critici temono che ciò possa ridurre la pressione internazionale su Teheran in merito alle violazioni dei diritti umani.

Mentre i due Paesi negoziano la pace, la situazione per molte persone nella Repubblica islamica è peggiorata: migliaia di persone sono state arrestate e le esecuzioni politiche sono aumentate.

All'inizio delle proteste, Donald Trump aveva promesso agli iraniani il proprio sostegno nel loro cammino verso la libertà. Gli esperti di diritti umani giungono oggi alla conclusione che né la guerra né l'accordo di pace hanno contribuito a raggiungere tale obiettivo.

Trump si è recato alla Reggia di Versailles per applaudire la la firma della dichiarazione d’intenti sull’accordo con l’Iran.

Nel fine settimana alcuni esponenti politici di spicco si sono riuniti sul Bürgenstock per discutere i dettagli dell’accordo di pace: cioè della cessazione delle ostilità, dello Stretto di Hormuz, dei fondi per la ricostruzione e delle armi nucleari.

Il punto 2 della dichiarazione d’intenti riguarda la «sovranità e l’integrità territoriale». L’Iran e gli Stati Uniti concordano di non interferire negli affari interni l’uno dell’altro.

Beat Gerber, portavoce dell’organizzazione per i diritti umani Amnesty International Svizzera, critica la dichiarazione d’intenti: «Clausole di questo tipo comportano il rischio che qualsiasi critica internazionale venga considerata un “ingerenza”», afferma.

«Per la popolazione ciò può significare un calo della pressione internazionale sul regime, nonostante sia proprio questa pressione a essere determinante per porre fine alle violazioni dei diritti umani. I diritti umani, tuttavia, non sono una “questione interna”, ma hanno valenza universale.»

Durante le proteste di massa in Iran contro il regime, a gennaio, Donald Trump aveva promesso sulla sua piattaforma Truth Social: «L’Iran aspira alla LIBERTÀ, forse come mai prima d’ora. Gli Stati Uniti sono pronti ad aiutare!!!». Ora non se ne può più parlare.

6'000 arresti arbitrari, almeno 39 esecuzioni

Dal punto di vista dei diritti umani, oggi la popolazione civile iraniana si trova in una situazione peggiore rispetto a prima dell’intervento degli Stati Uniti e di Israele.

«Il conflitto armato ha causato vittime tra i civili; allo stesso tempo, il regime iraniano ha sfruttato in modo mirato la situazione di guerra per aumentare massicciamente la pressione interna», spiega Beat Gerber.

«Con il pretesto delle “misure di sicurezza”, migliaia di persone sono state arrestate in modo arbitrario, i sostenitori del movimento di protesta sono stati perseguitati e le esecuzioni politiche sono state accelerate.»

Mentre l'attenzione internazionale era concentrata sulla guerra, secondo un rapporto di Amnesty International pubblicato a fine maggio, in Iran si è verificata una massiccia escalation della situazione dei diritti umani.

Dall’attacco militare degli Stati Uniti e di Israele del 28 febbraio, in Iran sono state arrestate arbitrariamente più di 6'000 persone, tra cui manifestanti, giornalisti e avvocati, difensori dei diritti umani e membri di minoranze. Allo stesso tempo, sono state eseguite almeno 39 esecuzioni politiche.

«La popolazione si è così trovata esposta a due pericoli contemporaneamente: attacchi militari dall’esterno e una repressione massiccia da parte del proprio Stato», afferma il portavoce di Amnesty.

La guerra avrebbe sì indebolito temporaneamente il regime, ma allo stesso tempo avrebbe anche rafforzato il suo controllo repressivo all’interno del Paese.

«Un cessate il fuoco non significa quindi affatto pace per la popolazione iraniana: la violenza e l’impunità continuano.»

Una cantante iraniana condannata a 74 frustate

L’attacco non è stato quindi un «aiuto» nella lotta per la libertà, come aveva annunciato Trump a gennaio.

«La guerra non ha rafforzato la lotta per la libertà, ma l’ha resa ancora più difficile», afferma Beat Gerber. Da un lato, molte persone hanno subito direttamente le conseguenze degli attacchi. Dall’altro, il regime ha sfruttato la situazione per delegittimare le proteste e dipingere i critici come «nemici».

«Molte persone in Iran continuano a lottare per i propri diritti, ma in condizioni ancora più pericolose.»

L’accordo di pace non cambia nulla al riguardo. «Al contrario: gli sviluppi finora osservati indicano che il governo sta cercando di consolidare il proprio potere intensificando la repressione interna.»

Appena un giorno dopo che il presidente Trump ha firmato la dichiarazione d’intenti la cantante iraniana ventinovenne Parastoo Ahmadi, i membri della sua band e del suo team di produzione sono stati condannati a 74 frustate, a un divieto di viaggio e di esercitare la professione della durata di due anni.

Nella sentenza si legge che il gruppo avrebbe diffuso online «contenuti volgari e immorali».

A dicembre, Parastoo Ahmadi aveva tenuto un concerto virtuale indossando un abito senza maniche e senza velo – tutte cose vietate alle donne in Iran.

«La libertà non si conquista con le bombe»

Amnesty International chiede che la comunità internazionale non si limiti ad accordi geopolitici, ma metta al centro i diritti delle persone in Iran e insista con coerenza sul rispetto dei diritti umani.

Ciò comprende il sostegno a indagini indipendenti sulle violazioni dei diritti umani, la pressione per una moratoria sulla pena di morte, il rilascio dei prigionieri politici e la tutela della società civile e della libertà di espressione.

«Solo così c’è una possibilità realistica che la situazione delle persone in Iran migliori davvero», afferma il rappresentante di Amnesty International. «La libertà non si ottiene con i bombardamenti: deve essere garantita dai diritti, dallo Stato di diritto e dalla tutela della popolazione civile.»

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