Donald Trump ha deciso di sospendere gli attacchi all'Iran per dare ai negoziatori un'altra chance ma se la diplomazia fallisce è «pronto» a una «forte azione militare». Lo ha detto il presidente in un'intervista ad Axios.

«Siamo impegnati in trattative molto approfondite con l'Iran. Se non dovessero dare esito positivo, torneremo a una risposta militare molto dura», ha detto Trump ad «Axios».

A chi gli chiedeva quanto tempo volesse concedere alla diplomazia, il presidente ha risposto: «non molto, o le cose procedono rapidamente, oppure non se ne farà nulla».

«A Netanyahu dirò che se non fossi presidente, l'Iran avrebbe avuto l'arma nucleare e Israele sarebbe stato distrutto», ha detto il Tycoon rispondendo a chi gli chiedeva dell'incontro martedì alla Casa Bianca con il primo ministro israeliano.