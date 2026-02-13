Lo riporta il New York Post citando alcune fonti, secondo le quali Trump ritiene che Infantino «sia rispettato da tutti nel mondo e ha un'abilità speciale di unire le persone».

Il prossimo segretario generale dell'Onu sarà eletto quest'anno per sostituire Antonio Guterres, che lascerà alla fine di dicembre.

Per assicurarsi il ruolo di segretario generale, Infantino dovrebbe ottenere l'endorsement dei 15 membri del Consiglio di Sicurezza, seguito dall'approvazione dell'assemblea generale. Non è chiaro se Infantino voglia l'incarico e se e quanto Trump ne abbia parlato con lui.

Gli altri candidati

L'idea del tycoon si inserisce in una serie di candidature che un addetto ai lavori ha definito con il New York Post «deboli».

Fra i candidati ci sono l'ex presidente del Cile Michelle Bachelet, che potrebbe incontrare la resistenza degli Stati Uniti, e l'argentino direttore dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica Rafael Grossi, che invece potrebbe trovarsi a fare i conti con lo scetticismo della Gran Bretagna sulle isole Falkland.

Con Infantino i rapporti di Trump con l'Onu potrebbero migliorare. Il presidente non ha mai risparmiato critiche alle Nazioni Unite per la loro inattività nel mediare i maggiori conflitti.