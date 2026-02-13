Guerra Almeno 20 morti e 142 feriti negli attacchi russi in Ucraina

Gli attacchi russi hanno causato 20 morti e almeno 142 feriti in tutta l'Ucraina nelle ultime 24 ore, con la Russia che ha lanciato missili contro Kiev, Kharkiv e altre città. Lo riferiscono le autorità locali citate da Kyiv Independent.