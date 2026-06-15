Lo hanno annunciato le autorità locali, mentre diverse grandi città dell'Ucraina sono state prese di mira, tra cui Kharkiv, dove almeno cinque soccorritori sono stati uccisi.

Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha riferito di un incendio sul tetto della cattedrale della Dormizione, una delle chiese del celebre complesso ortodosso della Laurea delle grotte di Kiev, iscritto al patrimonio mondiale dell'Unesco. Il capo dell'amministrazione militare locale, Timur Tkachenko, ha denunciato un «attacco diretto» contro il sito.

Gli attacchi sono arrivati mentre la guerra tra Russia e Ucraina, iniziata nel febbraio 2022, continua senza segnali di allentamento e i negoziati per porvi fine restano bloccati da mesi.

«Chiediamo preghiere per salvare questo santuario dalla distruzione», ha dichiarato – secondo Afp – il metropolita Epifanio di Kiev, primate della Chiesa ortodossa d'Ucraina, denunciando un «crimine contro l'umanità, la storia, la cristianità». Una facciata della cattedrale è stata sventrata, il tetto è stato parzialmente distrutto e più di una decina di camion dei vigili del fuoco sono stati dispiegati sul posto, ha constatato un fotografo dell'Afp.

Nel gennaio scorso, attacchi russi avevano già danneggiato diversi edifici del complesso, aveva riferito il ministero della Cultura ucraino. La Laurea delle grotte, monastero dai caratteristici tetti dorati, era finita negli ultimi anni al centro delle tensioni religiose e politiche dopo l'espulsione dei suoi monaci, accusati di legami con Mosca.

La Chiesa ortodossa ucraina si è ufficialmente separata dal patriarcato di Mosca nel 2022. Nell'agosto 2024 il governo ucraino è arrivato a vietare nel Paese la branca della Chiesa ortodossa legata a Mosca. L'invasione dell'Ucraina era stata benedetta dal capo della Chiesa ortodossa russa, il patriarca Kirill, fedele alleato del presidente russo Vladimir Putin.

Nella notte, anche un attacco di droni contro la regione russa di Tula ha provocato almeno tre morti, hanno riferito le autorità locali.