Due giorni dopo che Volodymyr Zelensky in un incontro con Donald Trump a Washington aveva ribadito l'urgenza per Kiev di ottenere più efficaci difese aeree, l'Ucraina è stata bersagliata da decine di missili russi.

Almeno 12 i morti, tra i quali cinque membri di una famiglia con sette figli e un nipotino, secondo il bilancio fornito dagli ucraini. Mentre i russi hanno affermato di avere colpito obiettivi militari, tra i quali fabbriche che producono componenti dei missili Flamingo e Neptun.

In ogni caso, i «ritardi nella fornitura di missili antibalistici sono la causa di questa distruzione», ha affermato Zelensky, tornando a puntare il dito contro gli alleati occidentali.

Durante i massicci attacchi, nella notte tra mercoledì e giovedì, due missili hanno violato lo spazio aereo polacco, ha fatto sapere il primo ministro Donald Tusk, aggiungendo che «non c'è motivo di credere che fossero diretti contro la Polonia».

Uno di essi, ha aggiunto il premier, è rientrato rapidamente in Ucraina. Di un altro sono state trovate le «tracce» a Tarnawa-Kolonia, nella regione di Lublino, nell'est della Polonia, dove un'esplosione ha aperto un cratere di 10 metri di diametro in un'area disabitata, senza provocare vittime o danni.

La NATO ha fatto sapere che, come risposta alla violazione dello spazio aereo, sono stati fatti decollare due caccia F-16 dell'Alleanza e altri velivoli di sostegno.

Gli accertamenti sono ancora in corso

Il ministro della Difesa polacco, Władysław Kosiniak-Kamysz, ha annunciato che «l'accertamento sul tipo di oggetto caduto è ora in corso». Tusk ha detto che «sembra» si sia trattato di un missile da crociera russo Kh-101.

Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, si è detto invece certo che sia stato «un missile russo» e ha bollato l'episodio come «l'ennesimo atto sconsiderato da parte della Russia».

Mentre di «un'altra inaccettabile violazione del nostro spazio aereo dell'Ue» ha parlato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

L'Aeronautica ucraina ha detto che i russi hanno lanciato 74 missili e 284 droni contro l'Ucraina. Non più di 55 missili sono stati intercettati, insieme con 265 droni. Un segnale della carenza delle difese aeree costantemente denunciata da Zelensky.

Un missile balistico, ha scritto il presidente sui social, ha «distrutto una casa normale, abitata da una famiglia normale, la famiglia Voronov», che aveva sette figli. L'abitazione, ha precisato, si trovava a Radushne, vicino a Kryvyi Rih, la città natale dello stesso Zelensky, nella regione di Dnipro.

I Patriot non arrivano

Secondo il leader ucraino, nel bombardamento sono morti padre, madre e tre figli. Degli altri quattro, e di un nipotino di un anno e mezzo, non si hanno ancora notizie. Il leader ucraino – che ha poi ipotizzato che a colpirli sia stato un missile fornito dalla Corea del Nord – ha postato una fotografia della famiglia in vita.

«È importante – ha scritto – che queste persone siano viste da coloro che prendono le decisioni: le decisioni vengono prese al Pentagono, nelle capitali europee e ovunque nel mondo ci sia la possibilità di aiutare l'Ucraina a proteggere la vita».

In particolare con la fornitura di missili Patriot, che però, secondo molti esperti militari, cominciano a scarseggiare anche per gli USA a causa del massiccio utilizzo nella guerra con l'Iran.

A Kiev, dove secondo le autorità una persona è rimasta uccisa e diverse altre ferite, molti residenti hanno cercato rifugio dai bombardamenti nelle stazioni della metropolitana.

Un morto è segnalato anche nella città di Poltava e un altro, un agente di polizia, a Leopoli, nell'ovest dell'Ucraina, insieme a una cinquantina di feriti.

Nella regione meridionale di Kherson, quattro persone sono morte e quattro sono rimaste ferite in nuovi attacchi russi durante la giornata di giovedì, secondo media ucraini.

L'Ucraina controattacca

Il ministero della Difesa di Mosca ha affermato da parte sua che «il massiccio attacco» delle forze russe ha preso di mira «aeroporti militari, impianti del complesso militare-industriale, centri di telecomunicazioni e logistica militare» nelle città di Kiev e Leopoli e nelle regioni di Ivano-Frankivsk, Zhitomir, Riven, Vinnytsia e Dnipropetrovsk.

«Sono stati colpiti anche una nave cargo nel porto di Yuzhny e due navi cargo a est e a sud di Odessa, che trasportavano armamenti e materiale militare», aggiunge il ministero. I sistemi di difesa aerei, ha aggiunto il dicastero, hanno abbattuto 258 ucraini su varie regioni della Russia.

Ma la società di vendite online Wildberries ha fatto sapere che droni ucraini hanno provocato nuovi incendi nei suoi magazzini e centri logistici nella regione di Penza e a Sarapul, in Udmurtia.

Inoltre, secondo le autorità russe, velivoli senza pilota lanciati dalle forze di Kiev hanno colpito il porto di Taman, nel Territorio di Krasnodar, nel Sud della Russia, e due petroliere nel porto di Novorossiysk nei pressi del terminale del Consorzio internazionale dell'oleodotto del Caspio, che collega i giacimenti petroliferi del Kazakhstan occidentale con il terminale marittimo sulla costa russa del Mar Nero.