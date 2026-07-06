Si aggrava il bilancio delle vittime e dei feriti per i bombardamenti russi nella notte su Kiev e sull'intera regione. Secondo le autorità locali, i raid aerei hanno ucciso almeno 10 persone nella regione della capitale ucraina.

Nella capitale, almeno nove persone sono morte e 46 sono rimaste ferite. Lo ha scritto su Telegram Tymur Tkachenko, capo dell'amministrazione militare di Kiev.

Almeno un'altra persona è morta nel distretto di Butcha, alla periferia di Kiev, come ha riferito Mykola Kalachnyk, capo dell'amministrazione militare regionale.

In precedenza la Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, su obiettivi civili, non militari.

La Polonia fa decollare i suoi jet

Parzialmente distrutto un edificio, tra il settimo e il nono piano, in seguito all'impatto di un missile. Migliaia di residenti di Kiev si sono diretti verso le stazioni della metropolitana per mettersi al riparo.

L'aeronautica militare polacca ha dichiarato di aver fatto decollare i propri caccia per proteggere lo spazio aereo del Paese.

Dal canto suo, la città di Sebastopoli, nella penisola di Crimea sotto controllo della Russia dal 2014, è rimasta senza elettricità per un attacco ucraino alle infrastrutture energetiche.