Unione europea
L'Ue versa altri 3,47 miliardi a Kiev per droni, missili e caccia
La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen (foto d'archivio)
Keystone
La Commissione europea ha erogato oggi altri 3,47 miliardi di euro (3,24 miliardi di franchi) all'Ucraina nell'ambito della componente Difesa del prestito da 90 miliardi di euro destinato a sostenere Kiev.
Le risorse, spiega l'esecutivo Ue, serviranno a finanziare l'acquisto di droni, inclusi velivoli a lungo raggio a propulsione, missili e caccia Gripen, per rispondere alle esigenze militari più urgenti del Paese.
«Ogni attacco russo rafforza la determinazione dell'Ucraina a essere libera e la nostra determinazione a stare al fianco dell'Ucraina, per tutto il tempo necessario», sottolinea la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen.
Con l'esborso di 3,47 miliardi di oggi per l'Ucraina, «siamo arrivati a 8,5 miliardi per l'Ucraina nell'ambito del programma di sostegno finanziario per la difesa da 90 miliardi. Abbiamo già stanziato 5 miliardi per i droni e ora ne stiamo stanziando altri tre e mezzo, essenzialmente, principalmente per i caccia che avete menzionato», afferma un portavoce della Commissione europea nel briefing quotidiano con la stampa.
«Vogliamo arrivare a 28 miliardi di euro per la difesa entro la fine di quest'anno. Ne abbiamo già stanziati otto e mezzo, quindi ne mancano altri 20. Quindi sarà di nuovo un'estate e un autunno molto intensi, e andremo avanti su questa base», riferisce.