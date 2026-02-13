Un adolescente trova in un anonimo contenitore per indumenti una giacca dei Lakers con il nome di un’icona del basket. Si scopre poi che è autentica e quindi dal grande valore.

Hai fretta? blue News riassume per te Negli Stati Uniti è stata messa all'asta una giacca da allenamento dell'icona del basket Wilt Chamberlain.

L'asta ha fruttato a un adolescente circa 72'000 franchi.

Lui stesso aveva pagato 3 dollari per quella giacca. Riepilogo creato con

Negli Stati Uniti è stata venduta per 89'000 dollari (ossia circa 72'000 franchi) una giacca da allenamento della leggenda del basket Wilt Chamberlain.

La cosa curiosa è che, fino a poco tempo fa, questo indumento si trovava in un contenitore per indumenti di un negozio di articoli di seconda mano ed era stata acquistata da un adolescente per poco più di 3 dollari.

Solo in seguito si è scoperto che Chamberlain, il giocatore da record dell’NBA scomparso nel 1999, aveva indossato proprio questa giacca a maniche corte nelle finali del 1972.

«Meglio di così non si può», ha dichiarato il fortunato Quinn Brown, che ha venduto il capo d’abbigliamento tramite la casa d’aste Sotheby’s, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa AP.

Chamberlain detiene un record leggendario

Chamberlain è stato una stella dell’NBA negli anni ’60 e all’inizio degli anni ’70 ed è considerato ancora oggi uno dei giocatori più dominanti nella storia del campionato.

Nel 1962 segnò 100 punti in una sola partita, un risultato che nessun altro professionista dell’NBA è mai riuscito a eguagliare.

Con un totale di 31.419 punti, occupa l’ottavo posto nella classifica dei migliori marcatori di tutti i tempi.

Il giocatore di basket, alto 2,16 metri, ha vinto due titoli: il primo nel 1967 con i Philadelphia 76ers, il secondo nel 1972 con i Los Angeles Lakers.

La giacca da allenamento ora ritrovata risale proprio alla serie delle finali del suo secondo anello, in cui Chamberlain fu anche eletto miglior giocatore.

Valore stimato non raggiunto all'asta

Quinn Brown ha raccontato che a gennaio, in un negozio di secondhand alle porte della città di Oregon, ha notato che qualcuno aveva rimesso su una pila la giacca dei Lakers con la scritta «Chamberlain». Il giovane, che rivende online abiti di seconda mano, l’ha subito presa.

Dopo aver verificato personalmente che la giacca fosse autentica, ha ricevuto in seguito la conferma da Sotheby's. La casa d'aste ne ha stimato il valore tra i 150'000 e i 250'000 dollari, ma alla chiusura dell'asta, lunedì, non è stato raggiunto un importo così elevato.

Già nel 2023 Sotheby's aveva messo all'asta una maglia di Chamberlain risalente a quella serie di finali contro i New York Knicks del 1972, venduta per 4,9 milioni di dollari.