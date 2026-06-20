Un aereo ultraleggero è precipitato al suolo nella zona del rifugio Frassati, sopra Saint-Rhemy-En Bosses, in Valle d'Aosta.

In Valle d'Aosta è precipitato un velivolo, fortunatamente vi sono solo feriti.

Sul posto stanno operando gli uomini del Soccorso alpino valdostano, della guardia di finanza e del 118, oltre ai vigili del fuoco. Non si conoscono al momento le condizioni degli occupanti del velivolo.

Il bilancio dell'incidente è di un ferito e due persone illese. La persone ferita è stata condotta all'ospedale Parini di Aosta per le cure del caso.