All'aeroporto Victoria, in Canada, un bambino piccolo ha involontariamente impedito la partenza di un volo diretto a Toronto: dato che non voleva allacciarsi la cintura di sicurezza, l'aereo ha dovuto tornare al gate.

Poiché un bambino piccolo si è rifiutato di allacciarsi la cintura di sicurezza, un volo da Victoria a Toronto è stato cancellato.

Hai fretta? Blue News riassume per te A bordo di un volo della Porter Airlines da Victoria a Toronto, un bambino piccolo si è rifiutato di allacciarsi la cintura di sicurezza.

L'aereo ha quindi dovuto tornare al gate affinché il bambino e uno dei genitori potessero scendere.

A causa del ritardo, la pista è stata chiusa per la notte, il volo è stato cancellato e ai passeggeri sono stati riassegnati altri voli. Riepilogo creato con

La scorsa settimana, all'aeroporto di Victoria, nella parte occidentale del Canada, un bambino piccolo ha causato involontariamente la cancellazione di un volo, come riportato da diversi media.

Dato che si rifiutava di allacciare la cintura di sicurezza, l'aereo della Porter Airlines ha dovuto tornare al gate. Alla fine era troppo tardi per il volo diretto a Toronto.

Secondo quanto riferito dalla compagnia aerea, il genitore e l'equipaggio di cabina hanno tentato più volte di convincere il bambino a sedersi e ad allacciarsi la cintura di sicurezza, ma senza successo.

Per motivi di sicurezza, l'equipaggio ha quindi deciso di far scendere il genitore e il bimbo dal velivolo.

Necessario riassegnare i passeggeri ad altri voli

La sosta supplementare è costata troppo tempo: quando il genitore e il bambino hanno ritirato i bagagli e sono scesi dall'aereo, la pista dell'aeroporto internazionale di Victoria era già chiusa per la notte.

La partenza prevista per giovedì sera non ha quindi più potuto avere luogo.

Anche gli altri passeggeri hanno dovuto lasciare l'aereo. Porter Airlines si è scusata e ha riprogrammato i voli dei passeggeri per il giorno successivo.