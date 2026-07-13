Una passeggiata nel Parco nazionale di Yellowstone si conclude in ospedale per un turista. Un bisonte aggressivo ha infatti attaccato l’uomo e lo ha scagliato in aria, a diversi metri d'altezza. Un fotografo ha ripreso la drammatica scena e poi ha assicurato: la vittima non aveva fatto nulla di sbagliato.

Hai fretta? blue News riassume per te Un turista è stato aggredito da un bisonte nel Parco Nazionale di Yellowstone ed è rimasto gravemente ferito.

Un fotografo ha ripreso l'accaduto e afferma che l'uomo abbia mantenuto una distanza sufficiente e si sia comportato in modo corretto.

Secondo alcuni testimoni oculari, il bisonte era particolarmente aggressivo e aveva già attaccato diverse persone in precedenza. Riepilogo creato con

Una passeggiata serale nel Parco nazionale di Yellowstone si è trasformata in pochi secondi in un dramma. Un bisonte aggressivo ha caricato un turista, lo ha scaraventato per diversi metri e lo ha ferito gravemente.

Un fotografo, che ha ripreso l’intera scena, ha smentito una delle spiegazioni più frequenti in casi simili: questa volta i visitatori non si erano avvicinati troppo all’animale.

L’attacco è avvenuto venerdì sera nel campeggio di Bridge Bay. Mike MacLeod, il fotografo, stava osservando da tempo il bisonte da una distanza di sicurezza, come ha raccontato al «Cowboy State Daily».

L’animale si aggirava nell’area con un comportamento insolitamente aggressivo, spaventando i campeggiatori e caricando ripetutamente alcune persone, che erano però riuscite a mettersi in salvo.

Nonno e nipote si nascondono dietro gli alberi

A un certo punto sono arrivati un uomo e suo nipote. Secondo la ricostruzione del fotografo, i due si trovavano a circa 100 iarde, poco più di 90 metri, dal bisonte, e rispettavano quindi la distanza di sicurezza raccomandata.

Vedendo che l’animale sembrava inizialmente tranquillo, si sono fermati per qualche istante.All’improvviso, però, il bisonte è tornato alla carica.

MacLeod racconta che nonno e nipote si sono dapprima nascosti dietro alcuni alberi. Il ragazzo è riuscito a fuggire, mentre l’uomo più anziano, nel tentativo di allontanarsi, è stato raggiunto dall’animale. Il bisonte lo ha colpito all’anca con il corno sinistro, scaraventandolo in aria. L’uomo è poi ricaduto violentemente su un fianco.

Dopo l’attacco, l'animale è rimasto accanto al ferito scuotendo la testa. Temendo una nuova carica, MacLeod ha interrotto la registrazione ed è corso verso l’animale insieme ad altre persone presenti.

Il gruppo è infine riuscito ad allontanarlo urlando e facendo rumore.

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Diversi visitatori hanno immediatamente prestato i primi soccorsi. Nonostante non fossero visibili ferite esterne di particolare gravità, l’uomo lamentava forti dolori all’anca e a una gamba. Poco dopo è stato affidato ai soccorritori e trasportato in ospedale.

Secondo quanto riferito dal nipote, il nonno ha riportato gravi ferite e le sue condizioni restano critiche.

L’attacco legato alla stagione degli amori?

Per il fotografo, il turista non avrebbe alcuna responsabilità per quanto accaduto.

A differenza di molti altri incidenti avvenuti a Yellowstone, i visitatori avrebbero rispettato la distanza di sicurezza e si sarebbero comportati con prudenza. Il bisonte aveva già mostrato un atteggiamento aggressivo al suo ingresso nel campeggio e, secondo MacLeod, aveva attaccato «tutto e tutti».

Il motivo per cui abbia poi preso di mira proprio il nonno e il nipote resta poco chiaro.

Secondo il «Cowboy State Daily», si tratta del secondo attacco di un bisonte ai danni di una persona avvenuto quest’anno nel Parco nazionale di Yellowstone. Tra le possibili cause viene indicata la stagione degli amori, che per i bisonti si estende generalmente da giugno a settembre.

In questo periodo, soprattutto i maschi possono diventare molto più aggressivi del solito.