Un fruttivendolo viene inseguito da un drone russo e riesce a salvarsi per un soffio. Il video dell’attacco ha fatto il giro del mondo. Volodymyr Zelensky denuncia gli attacchi contro la popolazione civile, sempre più duramente colpita dalla guerra.

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Hai fretta? blue News riassume per te Il video di un drone russo che insegue un civile a Kherson sta suscitando scalpore e critiche a livello internazionale.

Questo episodio è diverso da quello del drone ucraino che, poco prima, aveva ucciso sette non combattenti su una spiaggia russa.

Da tempo ormai i piloti di droni russi a Kherson prendono di mira persone innocenti: le vittime tra la popolazione civile ucraina stanno raggiungendo livelli record. Riepilogo creato con

Il video ha fatto il giro del mondo. Il principale telegiornale tedesco, la «Tagesschau», e l’emittente statunitense «CNN» parlano di «immagini sconvolgenti», mentre «Euronews» titola: «Un video scioccante mostra un drone russo mentre insegue un civile nel mercato di Kherson».

Una descrizione che coglie perfettamente la scena.

Il filmato, condiviso personalmente su X dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, mostra infatti una vera e propria caccia all’uomo. Il drone russo resta inizialmente sospeso davanti alla vittima, poi la insegue attorno al suo furgone e infine esplode al suolo, a poca distanza.

L’uomo sopravvive all’attacco.

Secondo quanto riferito su Telegram dall’amministrazione militare di Kherson, la vittima è un uomo di 52 anni chiamato «signor Jurij». Quella mattina si era recato al mercato insieme alla moglie per vendere verdure.

Quando il drone è comparso, la donna è riuscita a mettersi in salvo in tempo.

Il «signor Jurij» corre per salvarsi

Sul banco ci sono soltanto pomodori, cetrioli e melanzane.

Il «signor Jurij» solleva disperatamente dell’aglio, nel tentativo di mostrare di non rappresentare alcuna minaccia. Ma per il pilota russo non cambia nulla.

L’uomo corre per salvarsi e riesce a sopravvivere, riportando diverse ferite da schegge e una commozione cerebrale.

«Gli ho fatto vedere: «Guarda, sono solo prodotti agricoli»», racconta più tardi dall’ospedale, con il corpo coperto di ferite. «Ho tutta la parte posteriore del corpo lacerata: la schiena, la testa».

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Il caso ha suscitato forte indignazione e anche Zelensky è intervenuto sull’attacco, sottolineando che non si tratta di un episodio isolato.

«Ogni giorno, persone comuni a Kherson sono costrette ad affrontare questi 'safari' russi», ha dichiarato il presidente ucraino. «Il mondo deve vedere tutto questo. Deve vedere ogni singola prova del fatto che la Russia ha perso il controllo e che i suoi soldati provano piacere nell’uccidere e maltrattare i civili».

Un drone ucraino precipita su una spiaggia in Russia

L’episodio di Kherson arriva dopo un attacco con drone avvenuto il 3 agosto in territorio russo.

Nella località balneare di Archipo-Ossipovka, un drone ucraino è precipitato su una spiaggia, causando, secondo le autorità di Mosca, la morte di sette persone.

I feriti sarebbero 58, quattro dei quali in condizioni critiche.

Sopra l'edificio sulla spiaggia si vede il drone che precipita. Screenshot: Bluesky

«Quello che è accaduto oggi è stato un attacco deliberato del regime di Kiev contro la popolazione civile, contro persone che non avevano assolutamente nulla a che fare con infrastrutture militari», ha dichiarato il governatore della regione di Krasnodar, Veniamin Kondratyev, citato da «NBC News».

«Non esiste alcuna giustificazione per un atto terroristico tanto cinico e disumano, diretto anche contro i bambini».

Secondo fonti russe, tra i sette morti ci sono tre bambini. Screenshot: Bluesky

Le forze armate ucraine respingono però questa ricostruzione: «La difesa aerea russa ha abbattuto un drone, che è poi precipitato sulle persone presenti in spiaggia. È stato Putin a uccidere quei cittadini russi. Se non avesse iniziato la guerra e gli attacchi contro l’Ucraina, sarebbero ancora vivi».

«La difesa aerea potrebbe aver provocato lo schianto»

Il giornalista statunitense Tim White osserva su Bluesky che il cosiddetto «palazzo di Putin», una residenza attribuita al presidente russo, si trova a soli 25 chilometri dal luogo dell’incidente.

«Nell’area è presente una forte difesa aerea, compresi sistemi di disturbo elettronico, ed è probabile che sia stata questa la causa», scrive commentando un video dello schianto.

L’episodio avvenuto in Russia non è tuttavia direttamente paragonabile alla scena ripresa a Kherson. Finora le forze armate ucraine non sono state accusate in modo sistematico di attacchi deliberati contro i civili, a differenza di quelle russe.

Da tempo Kiev denuncia infatti una vera e propria caccia dall’alto contro gli abitanti di Kherson. Gli attacchi sarebbero iniziati nell’estate del 2024, dopo la riconquista della città da parte ucraina.

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Da allora, nel sud del Paese, soltanto pochi chilometri e il fiume Dnipro separano i due schieramenti. I droni russi inseguono senza sosta la popolazione civile.

Tra le vittime figurano bambini di appena un anno e anziani, come una donna di 84 anni colpita mentre sorvegliava le sue capre. Civili sono stati uccisi a bordo di autobus o alle fermate. Anche le ambulanze sarebbero state prese di mira.

Le accuse di crimini di guerra contro i civili

Anche diverse organizzazioni internazionali hanno denunciato gli attacchi con droni contro persone inermi, da Human Rights Watch al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite.

«Questo è puro terrore contro i civili: gli abitanti di Kherson vivono sotto una minaccia costante», ha scritto «Le Monde» in un reportage pubblicato alla fine di giugno.

All'inizio di aprile 2026, a Kherson, i vigili del fuoco spengono le auto civili che sono state attaccate dai droni russi: sorprendentemente, solo una persona è rimasta ferita. Servizio di emergenza statale dell'Ucraina

La popolazione civile ucraina sta attraversando una fase particolarmente drammatica. Prima maggio e poi giugno erano stati indicati come i mesi con il più alto numero di vittime civili dall’aprile del 2022. Nel solo mese di giugno si sarebbero registrati 293 morti e 1.990 feriti.

A luglio questo tragico primato sarebbe stato nuovamente superato. Secondo i dati riportati da «CNN», fino al 26 luglio erano stati uccisi 377 civili e altri 2.129 erano rimasti feriti.

Dall’inizio del 2025 numerose inchieste hanno raccontato le cosiddette «safari» russe contro gli abitanti di Kherson. Il nuovo filmato del fruttivendolo si aggiunge così a una lunga serie di episodi denunciati come crimini di guerra commessi dalle forze russe in Ucraina.

Un video sull'attacco russo al fruttivendolo, sottotitolato in tedesco: