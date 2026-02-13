Un incendio scoppiato giovedì a circa 100 chilometri a nord di Madrid si è esteso notevolmente, bruciando oltre 12'000 ettari e costringendo allo sfollamento di diverse centinaia di persone, hanno indicato oggi le autorità locali.

L'incendio boschivo, che sta devastando la regione di Guadalajara e in particolare il Parco naturale della Sierra Norte, non ha ancora causato vittime, ma viene definito «difficile» dal presidente regionale Emiliano García-Page e dalle autorità locali.