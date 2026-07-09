Un tragico incidente avvenuto durante un volo di addestramento ha sconvolto l’Argentina: un istruttore di volo di 42 anni ha perso la vita, mentre la sua allieva di 22 anni è riuscita a far atterrare l’aereo in sicurezza. La procura sta indagando sulle circostanze esatte dell’accaduto.

Hai fretta? blue News riassume per te Un istruttore di volo s'è buttato fuori da un Cessna durante un volo di addestramento in Argentina.

Si stanno indagando sulle circostanze esatte dell'accaduto.

La studentessa di volo (22 anni) è rimasta da sola nella cabina di pilotaggio, ma nonostante lo shock è riuscita a far atterrare l'aereo in sicurezza.

La scuola di volo si è detta sbalordita. Secondo il suo direttore, non c’erano stati in precedenza indizi di un simile comportamento da parte dell’esperto istruttore di volo. Riepilogo creato con

Sabato, durante un volo di addestramento a Toledo, nell’Argentina centrale, un istruttore di volo si è lanciato da un aereo in volo ed è deceduto. Lo ha comunicato martedì la Procura argentina.

Diversi media di tutto il mondo hanno già riportato la notizia dell’incidente.

Il 42enne Leandro Andrés Bertazzo si trovava a bordo di un Cessna 150 insieme a una studentessa di volo di 22 anni quando si è verificato l'incidente.

«Sai cosa devi fare»

Secondo quanto riportato dall’emittente televisiva TN, poco prima dell’incidente Bertazzo avrebbe detto alla sua allieva: «Sai cosa devi fare, vai avanti». Si è poi è tolto le cuffie e la cintura di sicurezza, ha aperto il portellone dell’aereo ed è saltato fuori, non sopravvivendo alla caduta.

La 22enne è rimasta da sola nella cabina di pilotaggio. Nonostante l’accaduto, è riuscita a far atterrare l’aereo in sicurezza.

L’istruttore di volo è stato trovato morto a Toledo, nell’Argentina centrale. Secondo Eduardo Álvarez, direttore della scuola di volo Flying Parrot Córdoba, l’aereo è rimasto intatto.

La scuola di volo si dice sorpresa

Álvarez ha dichiarato a TN che non c’erano stati segnali che Bertazzo avesse pianificato un gesto del genere.

«Ha preso questa tragica decisione a bordo di un aereo, in presenza di un’altra persona», ha affermato. «È impossibile rifletterci sopra o comprenderlo, ma la mente umana è così complessa».

Il direttore ha descritto il 42enne come un istruttore di volo esperto. «Bertazzo era una persona meravigliosa con un sorriso incantevole. Siamo sorpresi che sia successo tutto questo».

Secondo TN Bertazzo lavorava anche come istruttore di volo nel vicino Cile.

Aprire la porta durante il volo sarebbe «estremamente difficile»

Secondo Álvarez è «estremamente difficile» aprire la porta di un aereo durante il volo. Ha paragonato questa situazione al tentativo di aprire la portiera di un’auto a una velocità di 200 chilometri all’ora.

L'allieva pilota avrebbe fatto atterrare l'aereo in sicurezza nonostante fosse «completamente sotto shock».

La procura argentina sta ora indagando sulle circostanze precise che hanno portato alla morte dell'istruttore di volo.