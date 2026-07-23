Ljubisa Karović è stato quasi risucchiato fuori dal finestrino durante un volo Ryanair. Il suo avvocato definisce un miracolo il fatto che sia ancora vivo.

Hai fretta? blue News riassume per te L’imprenditore serbo Ljubisa Karović è rimasto gravemente ferito dopo essere stato parzialmente risucchiato fuori da un finestrino infranto durante un volo Ryanair da Salonicco a Memmingen.

Secondo la moglie e il suo avvocato, a salvarlo sarebbero stati alcuni passeggeri, mentre sull’intervento dell’equipaggio esistono versioni contrastanti.

Ora Karović è in convalescenza, soffre ancora per i traumi fisici e psicologici e chiede un risarcimento. Riepilogo creato con

Dopo il drammatico incidente avvenuto a bordo di un volo Ryanair dalla Grecia alla Germania, il passeggero rimasto ferito ha parlato per la prima volta pubblicamente.

Dimesso dall’ospedale da pochi giorni, l’imprenditore serbo Ljubisa Karović sta trascorrendo la convalescenza a Katerini, in Grecia.

«Sono stato fortunato. Ricordo poco, ho ancora dolori alla testa e al collo. Ma sono vivo. Forse mi ha salvato la cintura di sicurezza, forse il destino», ha raccontato Karović al quotidiano britannico «The Guardian».

Secondo quanto riferito dal giornale, il 61enne indossa un collare cervicale e presenta ancora evidenti ustioni ed ematomi al braccio destro.

L’incidente si è verificato il 10 luglio sul volo Ryanair FR1879 da Salonicco a Memmingen.

Durante il viaggio, il finestrino accanto al posto 11F, occupato da Karović, si è infranto. A causa dell’improvvisa depressurizzazione, l’uomo è stato proiettato all’esterno dell’aereo fino all’altezza del torace e ha perso conoscenza.

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Il suo avvocato Vasilis Tsiaras parla di una situazione potenzialmente fatale: Karović si sarebbe trovato faccia a faccia con la morte, riuscendo però a sopravvivere.

L’imprenditore ricorda soprattutto l’esplosione. «Quel rumore mi perseguita ancora oggi. È sempre lì, ogni volta che chiudo gli occhi per addormentarmi».

I passeggeri gli hanno salvato la vita

Secondo la moglie Svetlana, a salvare la vita di Karović sarebbero stati gli altri passeggeri. La donna accusa invece l’equipaggio di cabina di non essere intervenuto.

In particolare, un passeggero albanese avrebbe cercato di trascinare Karović nuovamente all’interno dell’aereo e di sigillare il finestrino distrutto, prima con una borsa e poi, con successo, con una valigia.

Karović sarebbe rimasto parzialmente sospeso all’esterno del velivolo per un tempo stimato tra un minuto e mezzo e due minuti, perdendo conoscenza più volte.

Lo scontro sul comportamento dell’equipaggio

Ryanair respinge le accuse e sostiene che, di fronte alla depressurizzazione, l’equipaggio abbia inizialmente seguito le procedure di sicurezza previste, prestando poi assistenza a Karović dopo la discesa di emergenza.

Il suo avvocato contesta questa ricostruzione. Secondo Tsiaras, i piloti avrebbero agito correttamente, mentre il personale di cabina non avrebbe mai aiutato il suo assistito.

Alcuni testimoni avrebbero inoltre raccontato che i membri dell’equipaggio, terrorizzati dalla possibilità di uno schianto, erano sotto shock.

Karović dovrà indossare il collare cervicale per almeno sei settimane. Solo successivamente i medici valuteranno la necessità di un intervento chirurgico.

Nonostante la lunga esperienza come passeggero, il pensiero di salire nuovamente su un aereo gli provoca ora una forte paura.

«Le immagini, il rumore dell’esplosione e il caos continuano a tornare. Voglio guarire. E sì, dovrebbe esserci anche un risarcimento, non soltanto e-mail per riprenotare il volo».