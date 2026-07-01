Quattro giorni fa un piccolo aereo si è schiantato contro il grattacielo più alto di Pechino, causando la morte del pilota - l'unica persona a bordo - e il ferimento di altre 13 persone. La censura cinese si è messa subito all'opera, tentando di evitare l'imbarazzo.

La censura del Dragone Un piccolo aereo si schianta contro il grattacielo più alto di Pechino. Cosa si sa e come è stato possibile

Hai fretta? blue News riassume per te Un piccolo aereo si è schiantato contro il grattacielo più alto di Pechino, causando la morte del pilota - l’unica persona a bordo - e il ferimento di altre 13 persone.

La censura cinese ha immediatamente cancellato ogni post e informazione relative all'incidente. Le bocche sono cucite.

Mossa non certo inusuale per il governo di Pechino, che si è attivato subito per evitare l'imbarazzo e le speculazioni su come il velivolo sia riuscito a penetrare in una città che vanta uno dei controlli dello spazio aereo più rigidi al mondo.

Il velivolo da turismo era un Aurora SA60L biposto e monomotore prodotto dalla società cinese Sunward Aircraft.

Pechino applica una zona di divieto di volo permanente di circa 100 km² sopra il proprio centro politico, che comprende Piazza Tienanmen e Zhongnanhai, il complesso fortemente sorvegliato dove vivono e lavorano i massimi leader del Paese.

«Ancora pochi secondi di volo e [l’incidente] avrebbe potuto verificarsi proprio a Zhongnanhai… [Sarebbe stato] un vero e proprio terremoto nel sistema di sicurezza di Pechino», ha scritto l'analista cinese Bill Bishop su X.

Un articolo di 60 parole, citato dalla «BBC», che descrive i fatti essenziali, pubblicato sul quotidiano statale «Beijing Daily», è l’unica dichiarazione ufficiale che la Cina abbia rilasciato finora sull’incidente, avvenuto a pochi chilometri da Zhongnanhai, la sede del Partito Comunista.

La collisione di venerdì ha lasciato dei fori sulla facciata della CITIC Tower, un grattacielo di 109 piani - il più alto del Paese - che da allora sono stati coperti con assi di legno.

Almeno tre compagnie aeree hanno confermato all'emittente britannica di aver ricevuto l’ordine di sospendere le operazioni con velivoli leggeri, ma hanno rifiutato di fornire ulteriori dettagli, affermando di aver ricevuto istruzioni di non parlarne. In questo clima di mancanza di informazioni, crescono le speculazioni su come il velivolo sia riuscito a penetrare in una città che vanta uno dei controlli dello spazio aereo più rigidi al mondo.

Secondo «Newsweek», durante l'evacuazione, si sono visti gli impiegati uscire in fretta dall'edificio. «Sono scappata senza il tesserino e senza la borsa», ha raccontato al South China Morning Post una donna che si trovava all'interno dell'edificio.

La censura capillare cinese

La Cina non è nuova alla censura. Le critiche al partito, ai leader del Paese o al governo sono rare, e qualsiasi discussione che sembri critica, abbia implicazioni politiche o tocchi temi delicati scompare rapidamente.

Ma questa volta la censura è andata ben oltre gli obiettivi ovvi. Anche le fotografie e i meme del grattacielo, che non hanno alcun legame con l’incidente di venerdì, sono stati rimossi dalle piattaforme dei social media cinesi.

A forma di vaso cinese, l’edificio è una vera e propria attrazione per la popolazione locale. Molti lo considerano un portafortuna e i giovani che desiderano buona fortuna, dai risultati degli esami al lavoro, vi fanno visita o ne condividono le foto online, accompagnate da una breve preghiera.

Il meccanismo di censura è scattato in modo così rapido e capillare questa volta forse perché la leadership di Pechino «non è ancora del tutto sicura di cosa sia successo», afferma Manya Koetse, che cura la newsletter Eye on Digital China.

Persino quelle compagnie aeree che hanno confermato alla «BBC» che le autorità hanno sospeso le operazioni con velivoli leggeri dopo l’incidente non hanno voluto aggiungere altro. «Ci è stato detto di non parlarne. Chiedete ad altri, per favore», ha detto una signora presso un istituto di addestramento al volo a Pechino.

Rimossi i post

Un’altra compagnia di Chengdu ha rifiutato di specificare da quale autorità provenisse l’istruzione e ha prontamente interrotto la chiamata.

Anna, residente a Pechino, che ha chiesto di essere citata solo con il proprio nome di battesimo, ha raccontato alla «CNN» di essersi recata sul luogo dopo aver appreso della notizia dell’incidente online.

«Ero a sole due fermate di distanza… e ho visto questo post… ma è stato cancellato subito. Così sono venuta qui.»

Da allora il filmato è diventato virale sui social media al di fuori della Cina continentale. All’interno del Paese, una ricerca con le parole «incidente aereo a Pechino» su Weibo, la versione cinese di X, non ha prodotto alcun risultato pertinente.

Divieto di volo permanente sopra quella zona

Pechino applica una zona di divieto di volo permanente di circa 100 km² (39 miglia quadrate) sopra il proprio centro politico, che comprende Piazza Tienanmen e Zhongnanhai, il complesso fortemente sorvegliato dove vivono e lavorano i massimi leader del Paese.

Descrivendo l’incidente come una «grave violazione della sicurezza», l’analista cinese Bill Bishop ha scritto su X: «Ancora pochi secondi di volo e [l’incidente] avrebbe potuto verificarsi proprio a Zhongnanhai… [Sarebbe stato] un vero e proprio terremoto nel sistema di sicurezza di Pechino».

An incident that happened at the Beijing landmark CITIC tower in CBD, right next to the CCTV headquarters, is causing some disbelief online. A small plane seems to have hit the tower, Beijing's tallest, after which small aircraft wreckage fell to the street below. Online… pic.twitter.com/uILZ96bHPh — Manya Koetse (@manyapan) June 26, 2026

Pechino ha inoltre recentemente inasprito le norme sui droni, adducendo motivi di sicurezza: ora i droni devono essere registrati prima di poter essere introdotti o portati fuori dalla capitale.

Fonte d'imbarazzo per Pechino

«Il fatto che un piccolo aereo, notevolmente più grande della maggior parte dei droni, sia riuscito a sorvolare gran parte della città e ad avvicinarsi parecchio a Zhongnanhai è sia politicamente imbarazzante sia una grave falla nella sicurezza», afferma Raymond Kuo, vicepresidente della ricerca presso il Chicago Council of Global Affairs.

Potrebbe trattarsi di un errore del pilota o di un guasto meccanico, dice Kuo, ma aggiunge che potrebbe anche «potenzialmente essere stato intenzionale».

Un biposto a motore da turismo

Secondo il servizio di monitoraggio dei voli Flightradar24, l’aereo era un Aurora SA60L biposto e monomotore prodotto dalla società cinese Sunward Aircraft.

Earlier today, a Sunward SA 60L Aurora, B-12PP crashed into the CITIC Tower in Beijing. ADS-B data for the flight only includes a partial flight path and stops prior to the crash. pic.twitter.com/KKzCc1I7ec — Flightradar24 (@flightradar24) June 26, 2026

Con una lunghezza di 6,9 m e un’apertura alare di 8,6 m, è progettato per il turismo aereo, la fotografia aerea e l’aviazione ricreativa.

11 settembre 2001

Al di fuori della Cina, l’incidente di venerdì ha riportato alla mente, per alcuni, il momento in cui hanno appreso degli attacchi dell’11 settembre 2001, quando alcuni attentatori suicidi fecero schiantare aerei passeggeri statunitensi contro due grattacieli di New York, uccidendo migliaia di persone.

Maggio 1987

Era invece il mese di maggio del 1987, verso la fine della Guerra Fredda, quando il pilota dilettante tedesco Mathias Rust atterrò con il suo velivolo leggero sulla Piazza Rossa a Mosca.

Il volo e l'atterraggio misero in luce gravi lacune nel sistema di difesa aerea sovietico. Quell’incidente portò alla destituzione di diversi ufficiali di alto rango responsabili della difesa aerea e della sicurezza. Un parallelo calzante.

«Il fatto che un piccolo aereo abbia colpito la CITIC Tower significa che anche un drone o un missile potrebbero riuscirci. Ciò rappresenta una certa figuraccia per i servizi di sicurezza responsabili di Pechino», ha detto Chong Ja Ian, ricercatore non residente presso il Carnegie China, intervistato dalla «BBC».