Un agente di polizia della Florida avrebbe attraversato una zona con limite di 80 km/h a oltre 160 km/h perché era in ritardo per il turno di lavoro. Nello schianto con un’altra auto è morta una bambina di sei anni, mentre la madre e le due sorelle della vittima sono rimaste gravemente ferite.

Hai fretta? blue News riassume per te Un agente di polizia della Florida è accusato di aver viaggiato a 167 km/h in una zona con limite di 80 km/h perché era in ritardo per il turno di lavoro.

L’auto di servizio ha colpito la vettura di una madre con tre figlie: una bambina di sei anni è morta, mentre le altre occupanti sono rimaste gravemente ferite.

L’ex agente si è dichiarato non colpevole e sostiene di essere stato impegnato in un inseguimento, versione contestata dalla procura. Riepilogo creato con

Un agente di polizia dovrà rispondere davanti a un tribunale della Florida per un incidente stradale mortale.

Il 25enne è accusato di aver viaggiato a una velocità estremamente superiore al limite e di aver travolto l’auto su cui si trovavano una madre e le sue tre figlie.

L’incidente è avvenuto il 15 aprile nei pressi di Tampa. Secondo l’accusa, l’allora agente Zachary K. era in ritardo per il turno di lavoro. Arrivato a un semaforo rosso, avrebbe attivato i lampeggianti del veicolo di servizio non contrassegnato per attraversare l’incrocio.

In seguito, secondo gli investigatori, avrebbe accelerato fino a 104 miglia orarie, pari a circa 167 km/h. Su quel tratto il limite era di 50 miglia orarie, circa 80 km/h.

L’auto della famiglia colpita sulla fiancata

A un altro incrocio, K. avrebbe trovato davanti a sé l’auto di una donna impegnata in consegne di cibo, che viaggiava insieme alle sue tre figlie. Nonostante abbia tentato di frenare, l’agente avrebbe colpito la fiancata destra del veicolo a una velocità di circa 119 km/h.

La madre e le tre bambine sono rimaste gravemente ferite. Per Leila, sei anni, non c’è stato nulla da fare. Le sue sorelle, una di 18 mesi e l’altra di otto anni, sono state trasportate in ospedale in gravi condizioni.

Secondo quanto riportato in una campagna di raccolta fondi, la bambina di otto anni ha riportato, tra le altre lesioni, fratture alla colonna vertebrale e al bacino ed è stata temporaneamente posta in coma farmacologico.

La madre ha subito fratture alle costole e ferite al volto, mentre la figlia più piccola ha riportato una commozione cerebrale.

La difesa: «Stava inseguendo un’auto»

K. si è dichiarato non colpevole. La difesa sostiene che al momento dell’incidente fosse in servizio e stesse inseguendo un altro automobilista che procedeva ad alta velocità.

Una ricostruzione contestata dalla procura, secondo cui non esistono elementi che dimostrino che K. stesse effettivamente inseguendo un altro veicolo.

La procuratrice incaricata del caso ha dichiarato che, con le sue decisioni, l’ex agente avrebbe messo in pericolo diverse vite e causato la morte di una bambina di sei anni.

Dopo l’incidente, K. è stato licenziato dal dipartimento di polizia di Temple Terrace. È stato arrestato e successivamente rilasciato dopo il pagamento della cauzione.

La prossima udienza è fissata per il 13 agosto.