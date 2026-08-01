Un agricoltore francese voleva vivere sul proprio terreno, nonostante il diniego delle autorità. Al posto del capannone agricolo autorizzato ha costruito un’abitazione, una casetta da giardino e una piscina. Dodici anni dopo, dovrà demolirla.

Hai fretta? blue News riassume per te Nel Sud della Francia un uomo ha costruito abusivamente un'abitazione su un terreno agricolo, nonostante avesse ottenuto il permesso soltanto per un capannone.

Dopo 12 anni di battaglie legali, le autorità hanno demolito l’intera proprietà e imposto pesanti sanzioni economiche.

Casi simili in Svizzera mostrano che anche l’uso prolungato degli immobili e le perdite finanziarie non impediscono ai tribunali di ordinare il ripristino delle opere abusive. Riepilogo creato con

Un'abitazione, una casetta da giardino e una piscina: a Montdragon, nel Sud della Francia, un uomo ha costruito un’intera proprietà su un terreno agricolo.

Senza, però, aver mai ottenuto le necessarie autorizzazioni.

Nel 2012 le autorità avevano respinto la sua richiesta di costruire una casa, concedendogli soltanto il permesso per un capannone agricolo. Il proprietario ha comunque proseguito i lavori, come riferisce «La Dépêche du Midi».

Dopo dodici anni di contenzioso giudiziario, il 23 luglio sono entrate in azione le ruspe. La casa, la piscina e la casetta da giardino sono state demolite. L’uomo e la sua azienda agricola dovranno inoltre pagare una multa di 25’000 euro ciascuno.

A queste somme si aggiungono i costi della demolizione e una pena pecuniaria.

Anche i tribunali svizzeri non fanno sconti

Che decenni di uso o ingenti perdite economiche non siano sufficienti a salvare una trasformazione edilizia abusiva lo dimostrano anche due casi avvenuti in Svizzera.

A Neuenegg, nel canton Berna, una pensionata di 65 anni è stata obbligata a smantellare due monolocali affittati da decenni. Erano stati originariamente autorizzati come stanze per il bricolage.

Poiché i soffitti erano più bassi di dieci centimetri rispetto a quanto prescritto e i pavimenti si trovavano sotto il livello del terreno, il Tribunale federale ha negato un’autorizzazione a posteriori.

La donna ha così perso entrate da locazione per complessivi 1’400 franchi al mese e ha dovuto sostenere circa 15’000 franchi di spese per il ripristino.

Anche una proprietaria di Ennetbaden, nel canton Argovia, ha visto respinto il suo ricorso dal Tribunale federale. La donna aveva trasformato senza permesso alcuni locali commerciali in due appartamenti, successivamente affittati.

Gli alloggi non potranno più essere utilizzati e i locali dovranno essere riportati allo stato originario. Alla proprietaria sono stati inoltre imposti una multa e 4’000 franchi di spese giudiziarie.