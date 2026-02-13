Lo scorso fine settimana una gita al lido del lago di Starnberg, in Germania, è degenerata completamente. Dopo che un uomo avrebbe urinato nel lago dal pontile, è scoppiata una violenta rissa. Diverse persone sono rimaste ferite.

Hai fretta? blue News riassume per te Nel lido sul lago di Starnberg in Germania, lo scorso fine settimana è scoppiata una violenta lite che si è conclusa con diversi feriti.

La rissa è stata scatenata da un uomo che, ubriaco, si è messo a fare la pipì nel lago dal pontile.

Il 35enne è ora oggetto di diversi procedimenti penali. Riepilogo creato con

Lo scorso sabato sera un episodio verificatosi presso il lido di Tutzing, sul lago di Starnberg, nell'Alta Baviera, è sfociato in una violenta rissa. Come rende noto la polizia locale, diverse persone sono rimaste ferite.

Secondo le prime valutazioni, un uomo di 35 anni di Monaco, in stato di ebbrezza, ha urinato nel lago dal pontile intorno alle 18:20.

Quando diversi bagnanti lo hanno rimproverato per il suo comportamento, la situazione è degenerata.

L'uomo ha rotto una bottiglia di birra e l’ha usata per minacciare un avventore di 45 anni.

Accusato di lesioni, minacce e non solo

Successivamente il 35enne è stato spinto nel lago.

Da lì avrebbe lanciato pietre contro altri bagnanti, avrebbe tenuto un uomo sott’acqua per qualche istante e avrebbe aggredito diverse persone con una sedia pieghevole.

Inoltre, secondo la polizia, avrebbe insultato diversi bagnanti.

L'uomo e la sua compagna di 40 anni hanno inizialmente lasciato il lido. Le forze dell'ordine sono però riusciti, poco dopo, a fermare il 35enne e a metterlo in stato di fermo.

A suo carico sono ora in corso diversi procedimenti penali, tra i quali lesioni personali, minacce e ingiurie.