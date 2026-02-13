Il vasto incendio boschivo che ha mandato già in fumo 2.200 ettari di vegetazione sta minacciando la Costa Brava, in Catalogna, nel pieno della stagione turistica.

I vigili del fuoco, che stamani dichiarano di essere riusciti lavorando per tutta la notte a centinaia a 'stabilizzare' il 70% del fronte delle fiamme, sono stati costretti ad evacuare circa 150 turisti, fra cui una settantina di bambini, da un campeggio.

L'incendio è scoppiato ieri nei pressi del comune nord-orientale di La Bisbal d'Empordà, vicino a una pittoresca costa solitamente affollata di vacanzieri.

«Ora l'obiettivo è consolidare le fiamme prima che cambi il vento», ha aggiunto. La Spagna si trova in prima linea nella lotta contro i cambiamenti climatici, che secondo gli scienziati aumentano l'intensità, la frequenza e la durata delle ondate di calore estreme che alimentano gli incendi boschivi. L'anno scorso, incendi devastanti hanno divorato quasi 400.000 ettari di terreno, la cifra più alta mai registrata nel Paese dal Sistema europeo di(ANSA-AFP).