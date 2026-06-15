Una ragazza è morta in Brasile dopo essere stata accidentalmente gettata nel vuoto senza imbracatura di sicurezza durante un'attività di rope jumping dal Ponte dello Scheletro di Limeira, nello stato di San Paolo. Sei persone coinvolte nel dramma sono state arrestate.

Hai fretta? blue News riassume per te Una ragazza di 21 anni è morta in Brasile durante un salto con l'elastico da un ponte.

I collaboratori dell'organizzatore dello sport estremo «rope jumping» (simile al più noto «bungee jumping») hanno dimenticato di agganciarla alla corda di sicurezza.

Dopo l'incidente mortale, sei persone coinvolte sono state arrestate.

In Brasile una giovane donna ha perso la vita durante un salto con l'elastico da un ponte.

I collaboratori dell'organizzatore di sport estremi hanno dimenticato di agganciare la 21enne alla corda di sicurezza ed è precipitata dal Ponte do Esqueleto, vicino alla città di Limeira, nello Stato di San Paolo, da un'altezza di circa 30-35 metri.

Lo ha comunicato l'amministrazione comunale citando la polizia militare. I soccorritori hanno potuto solo constatare il decesso della donna. Sei persone coinvolte sono state arrestate.

Il drammatico episodio è stato ripreso in un video, poi diffuso sui social media: si sentono le urla dei presenti che si accorgono della corda mancante proprio mentre la giovane è in caduta libera.

Testimoni e membri dell'organizzazione hanno tentato la rianimazione cardiopolmonare, ma l'équipe medica giunta sul posto ha constatato il decesso per traumi multipli.

In alcuni video si vede come i collaboratori di un'agenzia di sport estremi trasportano la donna fino al bordo del ponte e la gettano giù. La corda di sicurezza giace arrotolata a terra. Screenshot X

Il rope jumping è uno sport estremo in cui le persone si lanciano nel vuoto assicurate con una corda da arrampicata. A differenza del più noto bungee jumping, la corda è poco elastica.

Di solito viene fissata in maniera sfalsata rispetto al punto di lancio, in modo che la caduta sia ammortizzata da un movimento pendolare.

Dopo l'incidente, l'amministrazione comunale di Limeira ha annunciato un'azione legale contro le autorità federali responsabili della sicurezza del ponte.

In un comunicato si legge che erano già state sollecitate più volte misure di sicurezza, ma non era stato fatto nulla.

«Purtroppo l'inerzia delle autorità federali ha ora portato a un'altra tragedia a Limeira», ha dichiarato il sindaco Murilo Félix.