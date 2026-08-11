Lunedì un'auto di servizio si è scontrata con un jet privato all'aeroporto di Milano-Linate. Non ci sono stati feriti, ma le operazioni di volo hanno dovuto essere sospese per circa 40 minuti e diversi voli di linea hanno dovuto essere dirottati.

Hai fretta? blue News riassume per te Lunedì sulla pista di rullaggio dell'aeroporto di Milano-Linate si sono scontrati una Fiat Panda e un jet privato.

Il velivolo stava rullando verso la pista di decollo, con l'autorizzazione del controllo del traffico aereo, quando il veicolo di servizio gli ha tagliato la strada.

L'aeroporto lombardo ha sospeso le operazioni per circa 40 minuti e ha dirottato due voli in arrivo. Riepilogo creato con

Lunedì un incidente insolito ha causato un temporaneo blocco delle operazioni all’aeroporto di Milano-Linate. Un’auto di servizio di una società aeroportuale si è scontrata con un jet privato sul piazzale dello scalo.

Le immagini riprese da una telecamera di sorveglianza mostrano il jet privato che, con l'autorizzazione del controllo del traffico aereo, si dirige verso la pista di decollo quando, all'improvviso, da sinistra gli si avvicina una Fiat Panda bianca, che sembra proseguire senza rallentare. Poco dopo, i due mezzi si scontrano.

Nell'incidente nessuno è rimasto ferito, ma le operazioni di volo hanno dovuto essere sospese per circa 40 minuti.

Causa dell'incidente non ancora chiara

Secondo le prime valutazioni, il conducente dell’auto di servizio avrebbe potuto vedere il jet privato in avvicinamento.

Si sta dunque indagando sul motivo per cui non si sia fermato in tempo.

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Gli investigatori stanno verificando, tra l’altro, se l’incidente possa essere stato causato da un’emergenza medica o da una distrazione. Anche l’eventuale uso di un cellulare è tra le ipotesi avanzate. Finora nessuna di queste è stata comunque confermata.

Gli esperti sottolineano che la collisione avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, ad esempio se l’auto fosse arrivata sul posto qualche secondo prima o se avesse urtato un aereo più grande.

Due voli di linea deviati

Dopo lo scontro sono intervenute le squadre di soccorso. Il luogo dell'incidente è stato ispezionato e, nel frattempo, le operazioni aeroportuali sono state sospese.

Un Airbus A220 della compagnia aerea italiana ITA Airways ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza a Bergamo. Un Airbus A321neo della compagnia olandese KLM è invece stato dirottato dal controllo del traffico aereo verso l'aeroporto di Malpensa.

Il sindacato Fast Confsal vede in questo episodio un ulteriore segnale dei problemi di sicurezza presenti nei piazzali degli aeroporti italiani. Secondo quanto riferito, pochi giorni prima si era già verificato a Napoli un incidente tra un veicolo di terra e un aereo.