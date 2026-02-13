La pena più alta è stata inflitta a l'ex amministratore delegato di Autotrade per l'Italia (Aspi) Giovanni Castellucci. Per lui - già in carcere per la condanna definitiva a sei anni per un altro disastro - 12 anni di pena detentiva, invece dei 18 e sei mesi chiesti dalla procura.

Cinque sono invece gli anni che dovrà scontare l'ex direttore della vigilanza del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) Mauro Coletta, per il quale i magistrati ne avevano chiesti il doppio.

Una sentenza che verrà sicuramente impugnata dalla difesa perché «si è cercato il colpevole ma non la colpa» ha spiegato dopo la lettura del dispositivo l'avvocato Giovanni Paolo Accinni, che assiste l'ex top manager con il collega Guido Carlo Alleva.

«L'impianto accusatorio ha retto»

Per la portavoce del Comitato dei parenti, si tratta di «una pena importante, che ha dimostrato che l'impianto accusatorio ha retto», ha sottolineato a caldo la portavoce del Comitato Egle Possetti, accanto agli altri familiari delle vittime, alcuni dei quali avevano le magliette con i volti dei loro cari.

Anche per il procuratore capo di Genova Nicola Piacente, al fianco dei sostituti che per otto anni hanno acquisito documenti, studiato carte, sentito testimoni insieme alla Guardia di Finanza, la sentenza dimostra che per «le posizioni principali, per cui comunque vale il principio di non colpevolezza visto che siamo di fronte una sentenza di primo grado, la tesi accusatoria è stata in buona parte confermata».

I giudici hanno riconosciuto, a vario titolo, il crollo colposo, l'omicidio colposo e quello stradale ma senza l'aggravante lavoristica.

Assolti dall'accusa di attentato alla sicurezza dei trasporti, rimozione dolosa di sistemi di sicurezza e falso. Il risarcimento dei danni alle parti civili verrà liquidato in sede civile. Le motivazioni arriveranno tra 90 giorni.

Commossa Silvia Salis

La decisione è arrivata dopo quasi quattro ore di camera di consiglio.

Per il ministro dei Trasporti Matteo Salvini «se i giudici hanno ritenuto così, chi ha sbagliato deve giustamente pagare».

Non era in aula il presidente della Regione Marco Bucci, che però ha sottolineato che «la sentenza di oggi rappresenta un passaggio importante nel percorso di verità e giustizia per la tragedia del ponte Morandi. Nessuna decisione potrà restituire le 43 vite spezzate il 14 agosto 2018 né colmare il dolore delle loro famiglie, alle quali rinnovo la mia più sincera vicinanza».

Commozione per la sindaca Silvia Salis, che è andata a stringere la mano a tutti i parenti: «Questa è una giornata dal peso storico ed emotivo enorme per la città di Genova».

Quasi 180 anni di pene

L'accusa aveva chiesto 56 condanne e una assoluzione, per un totale di circa 400 anni.

I giudici ne hanno comminate 32, per quasi 180 anni, mentre 25 sono stati assolti o prosciolti per prescrizione.

Dopo Castellucci le pene più alte sono state inflitte all'ex numero tre di Aspi Michele Donferri Mitelli (11 anni, chiesti 15 anni e sei mesi), per l'ex numero due della società Paolo Berti (cinque anni e sei mesi, chiesti 12 e sei), per l'ex ad della controllata Spea Antonino Galatà (cinque anni e sei mesi, chiesti sette).

Quattro anni per il docente universitario Antonio Brencich (chiesti otto anni).

Quella più bassa è stata di un anno, 11 mesi e cinque giorni.

Assolti l'ex provveditore delle opere pubbliche della Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta Roberto Ferrazza, l'ex dirigente del Mit Giovanni Proietti, l'ex direttore generale ed ex ad di Aspi Pierluigi Ceseri, l'ex direttore Divisione Mit Bruno Santoro, solo per citarne alcuni.