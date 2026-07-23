Un volo EasyJet diretto da Tenerife a Liverpool è stato costretto a invertire la rotta dopo appena 30 minuti. A bordo è scoppiata una rissa che avrebbe coinvolto una decina di passeggeri. L’equipaggio ha richiesto la presenza della polizia all’atterraggio.

Hai fretta? blue News riassume per te Su un volo Easyjet si è verificato un alterco tra una decina di passeggeri.

Il pilota ha deciso di rientrare a Tenerife per motivi di sicurezza.

In seguito, l'Airbus, con i suoi 186 passeggeri a bordo, è riuscito a decollare nuovamente verso Liverpool. Riepilogo creato con

Momenti di tensione ad alta quota: martedì sera, a bordo di un volo EasyJet da Tenerife a Liverpool, è scoppiata una violenta rissa.

Secondo le prime informazioni, sarebbero stati coinvolti circa dieci passeggeri.

L’Airbus A320 era decollato da appena una trentina di minuti quando l’equipaggio ha deciso di interrompere il volo e fare ritorno all’aeroporto di partenza.

La polizia attende l’aereo a terra

Il pilota ha segnalato alla torre di controllo una «minaccia alla sicurezza del volo» e ha chiesto la presenza delle forze dell’ordine all’aeroporto di Tenerife Sud.

Durante il rientro, il controllo del traffico aereo ha accordato priorità al velivolo, che è atterrato nuovamente sull’isola delle Canarie alle 21.05.

EasyJet ha confermato che un gruppo di passeggeri ha tenuto un comportamento molesto. La compagnia ha ribadito che la sicurezza dei viaggiatori e dell’equipaggio rappresenta la massima priorità e che episodi di questo tipo non vengono tollerati.

A bordo si trovavano 186 passeggeri. Al momento non è noto se vi siano stati feriti o arresti. Non sono state diffuse informazioni neppure sulla nazionalità delle persone coinvolte.

In seguito, l’aereo ha potuto riprendere il viaggio verso Liverpool.

Aumento di passeggeri indisciplinati

Negli ultimi tempi anche le compagnie aeree svizzere hanno registrato un aumento degli episodi che coinvolgono i cosiddetti «unruly passengers», ossia passeggeri indisciplinati.

Secondo il rapporto sulla sicurezza dell’Ufficio federale dell’aviazione civile, nel 2025 sono stati registrati 86,93 episodi ogni 10.000 movimenti aerei. Nel 2024 il dato era pari a 76,08, mentre nel 2023 si attestava a 63,37.