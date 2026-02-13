Una piccola bertuccia è stata trovata all'interno di una borsa della biancheria su un autobus di Londra. Come riporta la BBC, l'animale è stato salvato dagli operatori della RSPCA e ora vive in un centro specializzato, mentre sono in corso le indagini per risalire a chi l'ha abbandonato.

Hai fretta? blue News riassume per te Una scimmietta è stata trovata nascosta in una borsa della biancheria su un autobus di Londra ed è stata salvata dalla RSPCA.

Secondo la «BBC», l'abbandono potrebbe essere collegato alla nuova legge inglese che impone una licenza per detenere primati.

L'animale vive ora in un santuario specializzato, mentre le autorità cercano il responsabile attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza. Riepilogo creato con

Una femmina di uistitì comune è stata salvata dopo essere stata trovata all'interno di una borsa della biancheria abbandonata su un autobus di linea a Londra.

Come riferisce la «BBC», il ritrovamento è avvenuto venerdì su un mezzo della linea 302 fermo a Kensal Rise, nel nord-ovest della capitale britannica.

La scoperta durante una fermata

Secondo la ricostruzione della televisione britannica, una madre con il passeggino non riusciva a passare perché la borsa sporgeva dal vano portabagagli.

Quando l'autista ha provato a spostarla, dall'interno è comparsa la piccola scimmia, che ha iniziato a muoversi e a emettere versi.

L'animale, ribattezzato Oyster, è stato affidato agli operatori della RSPCA, l'organizzazione britannica per la protezione degli animali. L'ispettrice Clare Dew ha spiegato che la scimmietta era spaventata, disidratata e nascosta con cura nella borsa, dove erano stati lasciati soltanto alcuni pezzi di mela.

«Temevamo che sarebbe successo»

Come riporta la «BBC», la RSPCA ritiene che l'abbandono possa essere collegato alla nuova normativa entrata in vigore in Inghilterra ad aprile, che impone una licenza per chi possiede primati.

Secondo Clare Dew, il caso potrebbe essere il primo di una serie di episodi simili che l'associazione temeva da tempo.

L'organizzazione ha inoltre confermato che Oyster non era dotata del microchip obbligatorio previsto dalla nuova legislazione.

Ora vive in un santuario

Dopo il recupero, la scimmietta è stata trasferita in un santuario specializzato nella cura dei primati. Secondo la RSPCA, le sue condizioni sono buone e si è adattata rapidamente al nuovo ambiente.

Il trasferimento è stato favorito da una singolare coincidenza. Il centro stava infatti cercando una femmina da affiancare a un maschio rimasto solo.

Il precedente trasferimento programmato era saltato poche ore prima del ritrovamento di Oyster, che potrebbe quindi restare definitivamente nella struttura se nessuno ne rivendicherà la proprietà.

Indagini per trovare il responsabile

La RSPCA, con la collaborazione dell'azienda di trasporto Metroline, sta cercando di identificare la persona che ha lasciato la scimmietta sull'autobus.

Gli investigatori analizzeranno le immagini delle telecamere di sorveglianza e i dati relativi ai passeggeri saliti e scesi lungo il percorso.

L'associazione invita inoltre chiunque non sia più in grado di prendersi cura di un animale esotico a rivolgersi a veterinari od organizzazioni specializzate, evitando di abbandonarlo, perché potrebbe andare incontro a gravi conseguenze.