A Bali, la gente va in spiaggia per purificarsi dopo il tradizionale bagno di fango, noto come Mebuug-buugan. Il Mebuug-buugan si svolge il giorno dopo il Nyepi e ha lo scopo di neutralizzare i tratti negativi.
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Quello che era iniziato come un innocente post sui social media potrebbe finire con una pena detentiva. Uno svizzero, infatti, dovrà rispondere in tribunale a Bali per un post volgare pubblicato su Instagram riguardo alla festività indù del Nyepi.
Un post su Instagram potrebbe costare a un 26enne svizzero una pena detentiva di 15 mesi sull’isola indonesiana di Bali, come riporta «The Bali Times».
L'uomo è accusato di aver offeso la festività indù del Nyepi, celebrata a marzo, con un commento volgare pubblicato sul social. Secondo l'accusa, il post si è diffuso rapidamente sui social media, suscitando grande indignazione a Bali.
La Procura ritiene che ciò costituisca una violazione del Codice penale indonesiano, che punisce i contenuti elettronici qualora siano considerati un’offesa alle celebrazioni religiose.
Ha inoltre chiesto che lo svizzero rimanga in custodia cautelare fino alla conclusione del procedimento e che gli venga sequestrato il cellulare. La durata della custodia cautelare già scontata dovrà essere conteggiata ai fini di un’eventuale pena.
Il Nyepi è il Capodanno indù a Bali e rappresenta una delle festività religiose più importanti dell’isola.
Durante il cosiddetto «giorno del silenzio», la vita pubblica e il traffico aereo rimangono in gran parte fermi per 24 ore.
Secondo quanto riportato dall'accusa, lo svizzero si è poi scusato con la politica balinese Ni Luh Djelantik.
Poco dopo è stato arrestato dalla sezione della polizia specializzata in crimini informatici. Il processo prosegue ora con l'arringa finale della difesa; la sentenza non è ancora stata emessa.