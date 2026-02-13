Si tratta del 26enne gallese Leon Gillespie, il quale è in seguito stato fermato dalla polizia e multato per aver causato disordine pubblico e turbato, senza giustificato motivo, pazienti e operatori sanitari.

È successo in Galles Uomo con la falce compare sul tetto dell'ospedale, terrorizzando pazienti e medici

Hai fretta? blue News riassume per te È salito sul tetto dell'ospedale Ysbyty Glan Clwyd, in Galles, completamente vestito di nero e con in mano quella che sembrava una falce.

Ha poi iniziato a fissare pazienti e personale sanitario, seminando paura e panico.

Per far tornare la calma è stato necessario l'intervento della polizia britannica, che ha arrestato il giovane, soprannominato dai media locali «l'uomo della morte».

Gillespie è stato sanzionato con una multa di 200 sterline (quasi 220 franchi) per aver causato disordine pubblico e turbato, senza giustificato motivo, pazienti e operatori sanitari. Riepilogo creato con

Vestito interamente di nero e con in mano quella che sembrava una falce, è salito sul tetto dell'ospedale Ysbyty Glan Clwyd, in Galles, dove ha iniziato a fissare pazienti e personale sanitario, seminando paura e panico.

Per questo motivo è stato necessario l'intervento della polizia britannica, che ha arrestato il 26enne Leon Gillespie, che è stato soprannominato dai media locali «l'uomo della morte».

Gillespie è inoltre stato sanzionato con una multa di 200 sterline (quasi 220 franchi) per aver causato disordine pubblico e turbato, senza giustificato motivo, pazienti e operatori sanitari.

Secondo quanto emerso, si sarebbe inoltre rifiutato di lasciare l'ospedale nonostante l'ordine impartito dalle autorità, continuando nel suo comportamento anche dopo l'arrivo degli agenti.

Prima si era presentato all'ingresso della struttura

Secondo il «The Sun», l'allarme è scattato quando il giovane si è presentato all'ingresso della struttura travestito da Triste Mietitore, per poi salire sul tetto dell'edificio.

Per riportare la situazione sotto controllo sono intervenute quattro pattuglie della polizia e diversi mezzi dei vigili del fuoco, impegnati a convincerlo a scendere.

Nel corso delle indagini, Gillespie ha inoltre ammesso di aver commesso due furti nei mesi precedenti: a marzo avrebbe sottratto cibo e lettiera per gatti da un punto vendita Pets at Home, mentre a maggio avrebbe rubato generi alimentari e bevande da un supermercato Sainsbury's.