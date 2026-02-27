Durante una trasmissione televisiva, la conduttrice della NBC Savannah Guthrie ha chiesto in lacrime aiuto per ritrovare sua madre Nancy (84 anni), che è stata rapita dalla sua abitazione il 1° febbraio. Una lettera di ricatto suggerisce che potrebbe essere morta poco dopo il sequestro.

La giornalista televisiva Savannah Guthrie ha lanciato un nuovo appello al pubblico per la madre Nancy, che è stata rapita lo scorso 1° febbraio.

Hai fretta? blue News riassume per te Nel programma «Today» della NBC, Savannah Guthrie, in lacrime, ha chiesto informazioni sulla scomparsa della madre Nancy, 84 anni: «Qualcuno sa qualcosa. Per favore, fatevi avanti».

Gli investigatori hanno rinvenuto lettere di riscatto in cui venivano richiesti milioni in Bitcoin. Un’altra missiva suggerisce che l'anziana potrebbe essere morta poco dopo il rapimento.

La madre dell'anchor è scomparsa dal 1° febbraio. Le tracce di sangue sulla sua veranda e le immagini di un uomo mascherato davanti alla sua casa sono tra gli indizi principali del caso.

Davanti alle telecamere, Savannah Guthrie fatica a trattenere le lacrime: la conduttrice della NBC ha cercato di nuovo, durante il programma «Today», informazioni sulla scomparsa di sua madre Nancy, 84 anni.

«Stiamo soffrendo tantissimo e non riusciamo a trovare pace – ha confessato. – Non smetteremo mai di cercarla».

Come riportano diversi media statunitensi, è inoltre emersa una lettera di riscatto in cui si fa riferimento alla morte dell'anziana.

I rapitori avrebbero inizialmente chiesto milioni in Bitcoin. Secondo gli investigatori, un’altra lettera suggerisce che l'anziana potrebbe essere morta poco dopo il suo rapimento.

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«Qualcuno sa qualcosa. Per favore, si faccia avanti»

La conduttrice ha sottolineato di non volersi esprimere sulla copertura giornalistica della sua emittente, la NBC, e di non esserne coinvolta. Ciononostante ha approfittato della trasmissione televisiva per lanciare un appello accorato: «Qualcuno sa qualcosa. Per favore, si faccia avanti».

Nancy è stata vista l'ultima volta il 31 gennaio e dal 1° febbraio risulta dispersa.

Gli investigatori hanno trovato tracce di sangue sulla veranda della sua casa. Pochi giorni dopo, l’FBI ha diffuso dei filmati di videosorveglianza che mostrerebbero un uomo mascherato davanti alla porta di casa sua la notte della sua scomparsa.

Da allora anche il programma «Today» della NBC dedica regolarmente dei servizi a questo misterioso caso.