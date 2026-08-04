«Siamo in trattative con gli iraniani», ha dichiarato Bessent. «C'è la possibilità che si raggiunga un accordo oggi o domani per riaprire lo Stretto e procedere verso una posizione più normalizzata in questo conflitto». «Si tratterebbe di libertà di movimento», ha affermato il segretario al Tesoro quando gli è stato chiesto se all'Iran sarebbe stato consentito di imporre un pedaggio.