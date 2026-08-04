Crisi nel Golfo Persico
Bessent: «Possibile accordo per riaprire Hormuz oggi o domani»
«Siamo in trattative con gli iraniani», ha dichiarato Scott Bessent. (Immagine d'archivio del 30 luglio)
Keystone
Un accordo per riaprire lo Stretto di Hormuz con «libertà di navigazione» potrebbe essere raggiunto già oggi o domani, ha detto il segretario al Tesoro statunitense, Scott Bessent secondo quanto riporta l'emittente televisiva americana di notizie economiche CNBC.
«Siamo in trattative con gli iraniani», ha dichiarato Bessent. «C'è la possibilità che si raggiunga un accordo oggi o domani per riaprire lo Stretto e procedere verso una posizione più normalizzata in questo conflitto». «Si tratterebbe di libertà di movimento», ha affermato il segretario al Tesoro quando gli è stato chiesto se all'Iran sarebbe stato consentito di imporre un pedaggio.