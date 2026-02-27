Medio Oriente Usa, bombardato depositi di missili Iran dopo attacco a nave

È fragile il cessate il fuoco in Iran. (Immagine d'archivio).

Gli Stati Uniti hanno bombardato depositi di missili e droni iraniani e radar costieri, in risposta a un attacco iraniano contro una nave commerciale nello stretto di Hormuz. Lo annuncia il Comando centrale americano su X.