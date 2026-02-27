Con sette voti a favore e due contrari, quelli di Ketanji Brown Jackson e Neil Gorsuch, i saggi hanno deciso che i consumatori non possono fare a causa a Bayer per la mancata apposizione di un'avvertenza sul rischio di cancro, dato che l'autorità di regolamentazione federale aveva stabilito che tale avvertenza non fosse necessaria.

Le cause per il Roundup sono costate negli anni a Bayer oltre 10 miliardi di dollari.