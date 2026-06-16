«Abbiamo concluso il nostro accordo con l'Iran e dovrebbe avere successo. Ora passa a una seconda fase che penso sarà in realtà più facile».

La profezia del presidente statunitense Donald Trump al vertice del G7 di Évian-les-Bains (Francia), assicura che Teheran si è impegnata «chiaramente a non sviluppare o acquistare l'arma nucleare» e che lo Stretto di Hormuz «riaprirà pienamente» entro venerdì.

60 giorni dalla firma per l'accordo definitivo

È il giorno in cui è attesa la firma ufficiale (dopo quella digitale) del protocollo d'intesa da parte dei due capi negoziatori, il suo vice James David Vance (conosciuto come J.D. Vance) e il presidente del parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf, nella cornice blindata del Bürgenstock (NW).

Una data che farà scattare le lancette dei 60 giorni per arrivare a un accordo definitivo sulle questioni più cruciali, dal programma nucleare iraniano alla revoca delle sanzioni e allo scongelamento dei beni.

Hormuz aperto senza blocchi

Intanto Teheran annuncia che il blocco statunitense di Hormuz è stato revocato prima della firma ufficiale, mentre il quotidiano The Wall Street Journal rivela che gli Stati Uniti consentiranno all'Iran di iniziare immediatamente a vendere petrolio nell'ambito dell'accordo raggiunto, con deroghe alle sanzioni sulle vendite di greggio che entreranno in vigore subito dopo la cerimonia di venerdì: notizie che hanno fatto abbassare ulteriormente il prezzo del petrolio, a nuovi minimi da tre mesi.

Trump: «I nuovi leader potranno aiutare l'Iran»

Trump approfitta del palcoscenico internazionale per spiegare e puntualizzare.

Nega (mentendo) di aver mai voluto un cambio di regime ma elogia la nuova leadership di Teheran dopo la decapitazione dei precedenti vertici: «Sono persone forti, intelligenti, probabilmente molto più intelligenti e furbe del primo e del secondo gruppo di leader iraniani. Non sono radicalizzati e credo potranno aiutare il loro paese».

Dribbla la domanda se gli USA porteranno avanti l'accordo anche se il regime iraniano continuerà a uccidere il proprio popolo, cui aveva promesso aiuto invitandolo a scendere in piazza: «Beh, ne stiamo parlando con loro, vedremo. Dirò che la maggior parte di questo è avvenuta durante il primo e il secondo regime. Molto più che ora (...), era molto più grave».

Quanto all'uranio arricchito, garantisce, «non vogliamo prenderlo, vogliamo distruggerlo».

Gli Stati Uniti non investiranno per ricostruire l'Iran

Quindi smentisce le notizie di stampa sul fondo da 300 miliardi di dollari (238 miliardi di franchi al cambio attuale) per la ricostruzione del paese degli ayatollah: «Non stiamo investendo alcun denaro in Iran. La voce circolata è ridicola. Abbiamo il diritto di entrare un giorno e fare qualcosa (...) oppure se qualcuno vuole fare qualcosa. Ma non abbiamo alcun obbligo di investire denaro in Iran». Un modo per rassicurare il contribuente americano.

Il comandante in capo afferma anche che gli piace l'idea di sottoporre l'accordo al Congresso, dove cova un diffuso malumore bipartisan (ossia si da parte democratica che repubblicana) per quella che i media americani, progressisti e conservatori, leggono come una «sconfitta» o una «ritirata».

Infine promette di tenere una conferenza stampa nel giro di due giorni per rendere pubblico il testo dell'accordo leggendo «parola per parola».

La copia del protocollo d'intesa

Peccato che l'emittente televisiva panaraba Al Arabiya lo abbia bruciato sul tempo pubblicando una copia del protocollo d'intesa di cui afferma di essere entrata in possesso.

Secondo il media saudita, il documento include la fine della guerra su tutti i fronti, incluso il Libano, la revoca del blocco navale statunitense nello Stretto di Hormuz e il ripristino del traffico marittimo da parte di Teheran «ai livelli prebellici» entro trenta giorni, tenendo conto dei tempi necessari per lo sminamento della via marittima.

Nessun arma nucleare per Teheran

Il testo prevede inoltre che la Repubblica islamica «non produrrà mai armi nucleari», mentre «il destino dell'uranio arricchito sarà affrontato adeguatamente» nei successivi negoziati tecnici. In attesa di questi ultimi, «l'Iran manterrà l'attuale status quo e gli Stati Uniti non imporranno nuove sanzioni».

Da parte sua Washington «creerà un piano globale insieme ai partner regionali per la riabilitazione e lo sviluppo economico dell'Iran, garantendo un finanziamento da almeno 300 miliardi di dollari», attraverso un meccanismo che sarà formulato entro 60 giorni dalla firma.

I beni congelati saranno sbloccati

Previsto, inoltre, anche lo «sblocco dei beni iraniani congelati» e la concessione di «deroghe per le esportazioni di petrolio iraniano». Infine, dopo la firma del memorandum, «l'accordo finale sarà approvato mediante una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza dell'Onu».

Libano, Israele e il pessimismo di Pechino

Restano comunque molti dubbi e incertezze sul protocollo, nonché sull'esito finale dell'accordo.

Una delle mine vaganti è il Libano, con il premier israeliano Benjamin Netanyahu che si chiama fuori dall'intesa e Teheran che minaccia di non firmare alcun accordo sul nucleare finché Israele non si ritirerà dal Paese dei cedri.

Dal canto suo, Pechino non è ottimista come Trump e avvisa che la prossima fase dei negoziati tra Stati Uniti e Iran sarà «più difficile».