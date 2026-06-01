Medio Oriente Gli Stati Uniti: «Nel fine settimana attacchi in autodifesa contro dei siti iraniani»

«Questo fine settimana, il Comando Centrale degli Stati Uniti (CentCom) ha condotto attacchi di autodifesa contro radar e siti di comando e controllo di droni iraniani a Goruk, in Iran, e sull'isola di Qeshm». Lo scrive il CentCom su X.