Stati Uniti Il Senato conferma Jay Clayton alla guida agenzie d'intelligence

Jay Clayton sarà a capo della comunità di intelligence degli Stati Uniti, dirigendo tutte le 18 agenzie.

Il Senato americano ha confermato Jay Clayton alla guida delle agenzie di intelligence nazionali, con un voto che ha seguito le linee di partito e che potrebbe sbloccare l'iter per il rinnovo di una fondamentale normativa sulla sorveglianza.