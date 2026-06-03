Il controverso «fondo anti-strumentalizzazione» da 1,78 miliardi di dollari avrebbe potenzialmente risarcito anche partecipanti all'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021.

Lo ha annunciato ufficialmente il ministro della giustizia ad interim Todd Blanche, sottolineando però che resta in vigore la clausola che garantisce a Donald Trump, alla sua famiglia e alle loro attività l'immunità nei confronti delle indagini dell'agenzia delle entrate.

Intanto il «Washington Post», citando alcune fonti, scrive che il Pentagono ha assunto uno dei rivoltosi del 6 gennaio per lavorare all'interno di una divisione che gestisce operazioni militari riservate.

Si tratta di Elias Irizarry, condannato per l'assalto al Congresso e successivamente dichiaratosi pentito. Il 24enne lavorerà all'Ufficio per le operazioni speciali e i conflitti a bassa intensità che si occupa di antiterrorismo.

La sua assunzione ha creato allarme all'interno del Pentagono, con molti che si sono chiesti come si possa affidare un ruolo così delicato a una persona che è stata condannata per un assalto alla democrazia americana.