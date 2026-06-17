«Gli iraniani amano il loro paese. Abbiamo spazzato via la prima e la seconda generazione della loro leadership. Sono convinto che il terzo gruppo si comporterà in maniera diversa e con loro sarà possibile parlare di un cambiamento di regime».

Il protocollo d'intesa tra Washington e Teheran «dice chiaramente che l'Iran non avrà mai l'arma nucleare. Non c'è scritto che potranno averla fra cinque, dieci o 20 anni», ha detto Donald Trump.

Lo ha affermato il presidente statunitense Donald Trump durante la conferenza finale del vertice del G7 a Évian-les-Bains, località sulla riva francese del Lemano. «Senza accordo avremmo potuto bombardare» l'Iran «altre due-quattro settimane, anche due anni, ma Hormuz non avrebbe riaperto», ha aggiunto. «Altri mi hanno detto di continuare a bombardare, ma sarebbe stata una cosa stupida da fare», ha detto, spiegando che sono stati spesi «milioni e milioni» per bombardare l'Iran.

«Con questo accordo che si chiama 'Accordo Trump', l'Iran non potrà mai avere l'arma nucleare. Il testo dell'accordo dice chiaramente che l'Iran non avrà mai l'arma nucleare. Non c'è scritto che potranno averla fra cinque, dieci o 20 anni. Quest'accordo dispone che loro seguano la strada della cooperazione e così avranno l'opportunità di sopravvivere», ha aggiunto.

«Presto» la firma dell'accordo

L'accordo con l'Iran sarà firmato «presto», «forse domani o venerdì», ha affermato l'inquilino della Casa Bianca. Il protocollo d'intesa «incontra tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati, tutti e molto di più», compresa la distruzione delle «strutture con l'uranio arricchito colpite dai nostri B52.

Trump ha affermato che ci sarebbe potuta essere una «catastrofe economica» se la sua guerra in Iran fosse continuata. «Non volevo assistere a una catastrofe economica. Se avessimo continuato così, sarebbe potuta accadere».

«Se l'accordo non sarà rispettato, se non faranno quello che hanno detto, riprenderemo a bombardare», ha ribadito. E ha anche ripetuto che gli Stati Uniti «prenderanno» l'uranio arricchito iraniano anche se è «senza valore».

«Se non avessi posto fine a tutto questo, l'Iran avrebbe fatto saltare per aria tutto il Medio Oriente, incluso Israele». L'accordo fatto dall'ex presidente democratico statunitense Barack «Obama con Teheran avrebbe dato agli iraniani l'accesso legale alle armi nucleari. (Il premier israeliano Benjamin) Netanyahu lo ha implorato di non siglarlo , ma non gli ha dato ascolto, facendo un patto orribile per lo Stato ebraico».

«Straordinaria collaborazione» con Netanyahu

Trump ha decantato il suo «grande partenariato» con Netanyahu, un cambio di tono dopo le dure critiche del giorno precedente. «Per essere totalmente onesti con (...) Netanyahu, che peraltro è una brava persona, lui a volte si lascia un po' prendere la mano», ha detto. «Abbiamo una grande partnership», ha aggiunto, definendo il loro disaccordo sul Libano una «disputa minore». Il presidente degli Stati Uniti ha poi annunciato che Israele ha ricevuto una copia del testo del protocollo d'intesa con l'Iran.

«Voglio ringraziare il presidente (cinese) Xi» Jinping perché nella guerra con l'Iran «è stato neutrale» e «ci ha reso le cose molto più semplici». E «anche (il presidente russo Vladimir) Putin è stato neutrale».