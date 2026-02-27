Diverse tonnellate di ghiaccio sono state distribuite in questi ultimi giorni ai vigili del fuoco di Parigi per far fronte agli effetti dell'ondata di caldo estremo che sta investendo la capitale di Francia.

«La notte del 24 giugno abbiamo ricevuto un messaggio da un tenente colonnello dei vigili del fuoco di Parigi», ha raccontato all'agenzia France Presse Louis Mornaud, responsabile marketing di Ice Family, l'azienda che ha fornito circa 20 tonnellate di ghiaccio ai pompieri. «Il messaggio diceva: 'Cerchiamo grandi quantità di ghiaccio per raffreddare le vittime'» dell'afa a Parigi, ha spiegato Mornaud. Per ridurre la temperatura corporea in caso di ipertermia, i pazienti devono venire immersi in un ambiente freddo, una procedura che richiede decine di chili di ghiaccio a persona. «Ma il problema era dove stoccare questo ghiaccio. Il Comune di Parigi ha trovato una soluzione: la pista di pattinaggio dell'Accor Arena», nel XII arrondissement della capitale, ha proseguito.

La Brigata dei vigili del fuoco di Parigi (Bspp) ha confermato che circa 20 tonnellate di ghiaccio sono state depositate presso la pista dell'Accor Arena. Il Comune ha riferito all'Afp che l'operazione è stata coordinata dal sindaco di Parigi, Emmanuel Grégoire, in collaborazione con la prefettura.