Fine di un'era
Verso il divieto di transito alle carrozze a Central Park a New York
Fra qualche anno carrozze e cavalli potrebbero essere banditi da Central Park.
Keystone
New York si avvia a imporre il divieto delle carrozze a Central Park. Dopo anni di dibattito, il consiglio comunale intende chiudere un'era in seguito ai recenti incidenti.
Per la Grande Mela il divieto sarebbe la fine di un caposaldo dell'iconografia di New York, con le carrozze a Central Park protagoniste di film e serie televisive. Se il provvedimento dovesse essere approvato, il divieto scatterà nel 2028, mettendo fine a 165 anni di storia.