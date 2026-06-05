Dopo il tradimento di quattro repubblicani ribelli che hanno votato assieme ai democratici per limitare i suoi poteri di guerra, Donald Trump ha incassato un'importante vittoria dal suo Senato.

La Camera Alta guidata dal Grand old party ha infatti approvato un pacchetto da 70 miliardi di dollari per sostenere la linea dura del tycoon sull'immigrazione.

La soddisfazione di The Donald è comunque durata poco.

Qualche ora dopo, un giudice ha bloccato una serie di misure anti-migranti varate dall'amministrazione in seguito all'attentato contro la Guardia Nazionale a Washington.

Una battuta d'arresto significativa anche in previsione delle elezioni di midterm.

Intanto, montano le polemiche per le celebrazioni dei 250 anni degli Stati Uniti, un evento che sta assumendo connotati sempre più politici e divisivi per il coinvolgimento nell'organizzazione di un'associazione legata al tycoon.

La rivolta interna, nonostante la vittoria

La manovra approvata dal Senato nella notte tra giovedì e venerdì, dopo mesi di aspre polemiche sulle deportazioni e l'applicazione dei controlli alle frontiere, consentirà di finanziare le attività dell'Immigration and Customs Enforcement (Ice) e della Border Patrol per il resto del mandato di Trump.

Il provvedimento ora ritorna alla Camera dove sarà votato all'inizio della settimana prossima.

Passato con 52 voti a favore e 47 contrari, si tratta di una vittoria per il presidente e il suo partito.

Tuttavia, i vertici repubblicani hanno dovuto sedare una rivolta interna, latente da settimane a causa di recenti iniziative di Trump che hanno evidenziato come la sua agenda personale stia divergendo nettamente dagli interessi politici del Grand old party.

Tra questi, ad esempio, c'è il fondo da 1,8 miliardi di dollari destinato a risarcire i suoi alleati. I repubblicani hanno faticato a respingere una mozione dei dem per bloccarlo e che ha visto il sostegno di tre senatori del Grand old party: Susan Collins, Jon Husted e Dan Sullivan.

Un segnale di preoccupazione per il partito di maggioranza in vista del voto di novembre.

Misure bloccate dal giudice

Nel frattempo, il giudice John McConnell ha annullato una serie di misure anti-migranti adottate dall'amministrazione Trump all'indomani di un attacco a Washington, obbligando le agenzie per l'immigrazione a riprendere l'esame delle domande presentate da cittadini di quasi 40 paesi.

Dopo l'attentato dell'anno scorso, nel quale era rimasta uccisa una soldatessa della Guardia Nazionale, il presidente americano aveva bloccato l'iter di qualsiasi domanda di immigrazione proveniente dai 39 paesi soggetti al suoi divieto di viaggio impedendo il rilascio della carta verde.

Aveva inoltre sospeso l'esame delle richieste di asilo provenienti da qualsiasi paese e ordinato una revisione di tutti i benefici migratori concessi ai cittadini dei 39 paesi soggetti al divieto.

McConnell ha stabilito che tutte queste misure sono illegittime e hanno contribuito a sconvolgere la vita di persone giunte legalmente negli Stati Uniti.

Gli artisti disertano i festeggiamenti per i 250 anni

Ma le brutte notizie per The Donald potrebbe non essere finite. Prima di partire per una visita in Wisconsin, volta ad accaparrarsi il sostegno degli agricoltori, il presidente ha annunciato di aver annullato una serie di concerti per i 250 anni dell'America, dopo le defezioni di alcuni artisti.

Invece, il tycoon ha annunciato, per il 24 giugno, «il più grande raduno di SEMPRE!».

«Non vogliamo cantanti privi di talento che, a fronte di cachet esorbitanti, finiscano per farvi addormentare», ha attaccato Trump su Truth descrivendo il nuovo programma a sua immagine: da Lee Greenwood, la cui God Bless the Usa è l'inno di tutti i comizi del tycoon, all'italo-americano Christopher Macchio, che canterà Nessun Dorma, altra sua grande passione.

Gli artisti che il presidente sostiene di aver cacciato – tra cui Martina McBride, i Commodores, Young MC e Bret Michaels – hanno dichiarato di aver rinunciato dopo aver scoperto che uno degli enti che stanno organizzando le celebrazioni, Freedom 250, è stato messo in piedi dalla Casa Bianca e da Trump.