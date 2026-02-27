In linea con le promesse elettorali dell'amministrazione guidata dal sindaco Zohran Mamdani, a New York è stato approvato il blocco totale dell'aumento degli affitti.
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Zohran Mamdani mette a segno un altro colpo. Il Rent Guidelines Board (il consiglio cittadino sugli affitti) ha approvato ufficialmente un blocco biennale degli affitti.
Il sindaco di New York ha quindi mantenuto fede ad una delle promesse fatte in campagna elettorale e grazie al provvedimento saranno congelati i canoni di locazione per circa un milione di appartamenti a canone calmierato in tutta la città. Un traguardo ottenuto solo dopo sei mesi della sua elezione a City Hall.
Il blocco è stato approvato con 7 voti a favore e uno contrario. «Questa è una vittoria storia per gli inquilini di New York – ha detto Mamdani in una dichiarazione ufficiale – continuerò a lavorare per una città più alla portata di tutti attraverso la costruzione e il mantenimento di alloggi a prezzi accessibili, oltre che a mantenere bassi i costi assicurativi». Il provvedimento entrerà in vigore dal prossimo ottobre e interesserà i canoni di locazione sia di uno che due anni.
Il settore immobiliare si è opposto a gran voce al blocco affermando che metterà a rischio la manutenzione degli edifici.